HOME BOLA LIGA INGGRIS

Harapan Jurgen Klopp Liverpool Dinaungi Keberuntungan untuk Raih Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |01:11 WIB
Harapan Jurgen Klopp Liverpool Dinaungi Keberuntungan untuk Raih Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024
Jurgen Klopp dan para pemain Liverpool. (Foto: Reuters)
LONDON – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, beberkan harapannya terkait perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024 yang makin sengit. Dia berharap Liverpool dapat keberuntungan sehingga bisa menyabet gelar juara tersebut.

Liverpool harus tersingkir dari babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024, meski menang 1-0 atas Atalanta pada leg II di Bergamo tengah pekan lalu. Sebab, Liverpool kalah agregat 1-3.

Liverpool

Pada Minggu, 21 April 2024, The Reds -julukan Liverpool- pun mampu menghajar Fulham 3-1 dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Craven Cottage. Tiga gol dari Trent Alexander-Arnold (32’), Ryan Gravenberch (53’) dan Diogo Jota (72’) hanya mampu dibalas satu saja oleh tuan rumah via Timothy Castagne (45+2).

Hasil positif itu pun membuat Mohamed Salah dan kolega terus menempel ketat Arsenal yang duduk di puncak klasemen dengan raihan 74 poin dari 33 laga. Mereka hanya kalah selisih gol dari tim asuhan Mikel Arteta itu.

Liverpool pun unggul satu angka dari Manchester City yang berada di belakang mereka. Man City sendiri baru memainkan 32 pertandingan.

Halaman:
1 2
      
