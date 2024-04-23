Marselino Ferdinan Merendah Usai Jadi Pahlawan Timnas Indonesia U-23 Bantai Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

DOHA – Pemain Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan, merendah usai menjadi pahlawan timnya membantai Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. Dia tidak mau sombong, meskipun timnya menang telak 4-1 atas Yordania U-23.

Marselino Ferdinan mengatakan timnya sangat bekerja keras dalam laga itu karena Yordania adalah lawan yang berkualitas. Dia pun senang rekan-rekannya menunjukkan kualitas dan membawa Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan.

"Ya, menurut saya, game ini juga merupakan game yang sulit. Ini pertandingan yang sulit, tapi kami bermain sangat, sangat bagus," kata Marselino dalam konferensi pers, Minggu 21 April 2024.

"Saya bangga dengan tim saya. Dan ya, saya pikir Anda bisa mengatakan itu game ini," tambahnya.

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan performa Timnas Indonesia U-23 terus meningkat dari laga ke laga. Marselino nilai penampilan itu bisa dilihat dari tiga laga yang sudah dimainkan timnya.

Selain menang atas Yordania, Timnas Indonesia U-23 mencatatkan kekalahan melawan Qatar dengan skor 0-2 dan kemenangan atas Australia dengan skor 1-0. Tentunya, hasil itu buah kerja keras tim tersebut dalam persiapan.