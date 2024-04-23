Pernah Dilempar Telur, Waktunya Shin Tae-yong Balaskan Dendam ke Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

PERNAH dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong membalaskan dendam ke masyarakat Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Shin Tae-yong pernah menjabat sebagai pelatih Timnas Korea Selatan pada 2017-2018.

Di bawah asuhannya, Korea Selatan keluar sebagai juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Sayangnya, kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang Kelar Piala Dunia 2018.

Penyebabnya karena skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- gagal lolos fase grup. Saat itu, Korea Selatan kalah bersaing dari Swedia dan Meksiko yang menjadi wakil Grup F lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018.

Benar, Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di matchday pamungkas Grup F, sekaligus memulangkan sang juara bertahan lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2018. Namun, kemenangan itu tidak dipandang istimewa oleh publik Korea Selatan.

Ketika Shin Tae-yong dan para Pemain Korea Selatan lain tiba di Bandara setelah membela sang negara di Piala Dunia 2018, mereka tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pencinta sepakbola Negeri Ginseng.

(Momen Shin Tae-yong dilempar telur. (Foto: YouTube)

Shin Tae-yong dan kawan-kawan awalnya dilempari bantal guling. Tak lama kemudian, pelatih 53 tahun itu beserta anak buahnya dilempari telur!

Setelah insiden itu, Shin Tae-yong tak lagi menangani Timnas Korea Selatan. Sempat menganggur selama 1,5 tahun, Shin Tae-yong akhirnya kembali bekerja setelah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada pengujung 2019.