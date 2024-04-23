Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Tajikistan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Kalah 0-1, Thailand Gagal ke Perempatfinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |00:44 WIB
Hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Tajikistan U-23 di Piala Asia U-23 2024: Kalah 0-1, Thailand Gagal ke Perempatfinal
Timnas Thailand U-23 kalah 0-1 dari Tajikistan di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

AL WAKRAH – Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23 batal menyusul Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Pasalnya di laga pamungkas Grup C, Thailand U-23 tumbang dengan dari Tajikistan U-23.

Bermain di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar, pada Senin 22 April 2024, Thailand tepatnya kalah dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di laga tersebut tercipta pada menit ke-90+1 lewat aksi Manuchekhr Safarov.

Kekalahan itu membuat Thailand U-23 bertengger di dasar klasemen Grup C dengan 3 poin. Sementara Tajikistan U-23 beranjak dari juru kunci, kini menempati posisi ketiga dengan 3 poin juga.

Jadi, dari Grup C dipastikan yang gugur adalah Thailand U-23 dan Tajikistan U-23. Tentunya hasil itu cukup mengejutkan.

Timnas Thailand U-23

Sebab Thailand U-23 sejatinya cukup diunggulkan. Meski sempat dibantai Arab Saudi 0-5, permainan Thailand U-23 saat melibas 2-0 sangatlah apik. Karena itu Thailand U-23 diprediksi akana menang melawan Tajikistan yang disebut tim terlemah.

Sebutan tim terlemah itu melekat di Tajikistan U-23 karena mereka gagal memetik poin di dua laga awal Grup C. Namun, Tajikistan U-23 mampu bangkit dan sukses merebut kemenangan perdana dan terakhir mereka di Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
