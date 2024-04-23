Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB Gelar Sosialisasi ke Persib Bandung soal Penggunaan VAR di Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |17:00 WIB
PT LIB Gelar Sosialisasi ke Persib Bandung soal Penggunaan VAR di Championship Series Liga 1 2023-2024
Persib Bandung mendapat sosialisasi mengenai VAR dari PSSI dan PT LIB (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - PSSI dan PT LIB menggelar sosialisasi ke markas Persib Bandung soal penggunaan teknologi VAR di Championship Series Liga 1 2023-2024. Pasalnya, tim berjulukan Maung Bandung ini sudah dipastikan lolos ke empat besar.

Seluruh pemain Persib nampak hadir dalam kegiatan sosialisasi penggunaan VAR yang dilangsungkan di Graha Persib, Bandung, Selasa (23/4/2024). Tak ketinggalan pula jajaran pelatih dan ofisial tim.

Teknologi VAR siap diuji coba di Final EPA Liga 1 U-20 2023-2024 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

Asisten Instruktur VAR PSSI, Fahrizal Tahar, memastikan sosialisasi ini harus dilakukan. Apalagi, penggunaan VAR di championship series sudah masuk dalam regulasi di Liga 1 2023-2024.

“Secara keseluruhan siap. Hanya sedikit set-up. Kamera tadi sempat disampaikan LIB akan ditambah lagi 10 kamera. Jadi nanti ada angle-angle yang didapat di situ, sehingga championship series sudah siap menggunakan VAR,” ujar Fahrizal.

Dalam VAR itu, lanjutnya, keputusan akan dilakukan meliputi ada atau tidaknya gol. Lalu, ada pula soal direct red card serta masalah identitas yang salah dalam memberikan keputusan seperti di area dan non area penalti.

“Kalau kartu kuning, VAR tidak bisa memberikan intervensi karena itu sudah domain wasit. Kalau VAR mengintervensi wasit tidak kerja nantinya,” tuturnya.

Fahrizal memastikan akan banyak yang terlibat dalam penggunaan VAR ini. Segala aspek akan ikut menunjang, mulai dari dalam lapangan hingga yang berada di area lapangan.

“Jumlah wasit berlisensi dari keseluruhan itu berjumlah 13 orang. Asistennya 24 orang, jadi total ada 37 orang,” beber Fahrizal.

Telusuri berita bola lainnya
