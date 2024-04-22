Persib Bandung Tetap Turunkan Kekuatan Terbaik di 2 Laga Sisa Liga 1 2023-2024

BANDUNG – Persib Bandung dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi dua laga tersisa di Liga 1 2023-2024. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak, yang ingin Macan Kemayoran tetap menang dengan menambah rasa percaya diri jelang Championships Series Liga 1 2023-2024.

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai saat ini Persib dalam atmosfer yang bagus setelah mengalahkan Persebaya Surabaya di laga sebelumnya. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024), Persib tepatnya menang dengan skor 3-1.

Jelang dua laga tersisa pun, Bojan menyebut sejumlah pemainnya yang absen kini perlahan sudah mulai kembali. Jelas itu menjadi kabar baik untuk Persib,

“Pemain yang cedera sudah kembali, mungkin hanya Edo (Febriansah) yang belum berlatih tapi sudah menjalani perawatan,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (22/4/2024).

Karena itu, pelatih berkepala plontos ini percaya Persib bisa tampil maksimal di dua laga sisa. Termasuk saat melawan Borneo FC Samarinda yang akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (25/4/2024).

“Saya percaya bahwa untuk melawan Borneo dan di laga terakhir kami sudah bisa menurunkan semua pada babak empat besar, championship series dan kami akan melaju dengan kekuatan penuh,” tegasnya.