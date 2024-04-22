Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tetap Turunkan Kekuatan Terbaik di 2 Laga Sisa Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:28 WIB
Persib Bandung Tetap Turunkan Kekuatan Terbaik di 2 Laga Sisa Liga 1 2023-2024
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi dua laga tersisa di Liga 1 2023-2024. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak, yang ingin Macan Kemayoran tetap menang dengan menambah rasa percaya diri jelang Championships Series Liga 1 2023-2024.

Pelatih asal Kroasia tersebut menilai saat ini Persib dalam atmosfer yang bagus setelah mengalahkan Persebaya Surabaya di laga sebelumnya. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/4/2024), Persib tepatnya menang dengan skor 3-1.

Jelang dua laga tersisa pun, Bojan menyebut sejumlah pemainnya yang absen kini perlahan sudah mulai kembali. Jelas itu menjadi kabar baik untuk Persib,

“Pemain yang cedera sudah kembali, mungkin hanya Edo (Febriansah) yang belum berlatih tapi sudah menjalani perawatan,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (22/4/2024).

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Karena itu, pelatih berkepala plontos ini percaya Persib bisa tampil maksimal di dua laga sisa. Termasuk saat melawan Borneo FC Samarinda yang akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kamis (25/4/2024).

“Saya percaya bahwa untuk melawan Borneo dan di laga terakhir kami sudah bisa menurunkan semua pada babak empat besar, championship series dan kami akan melaju dengan kekuatan penuh,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639051/esports-sumbang-medali-di-asian-youth-games-2025-ketum-pb-esi-budi-gunawan-hasil-pembinaan-berjenjang-nnj.webp
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen_2.jpg
Janice Tjen Meledak di Chennai Open 2025! Tembus Ranking 67 Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement