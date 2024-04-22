Liga 1 2023-2024: David da Silva Cetak Rekor Baru Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Persebaya Surabaya

STRIKER asing Persib Bandung, David da Silva mencetak rekor baru usai hattrick ke gawang Persebaya Surabaya pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024 akhir pekan kemarin. Rekor itu tidak hanya bagi dirinya, namun juga untuk Maung Bandung.

David da Silva untuk pertama kalinya mencapai 25 gol selama menjalani karir sepak bolanya dalam satu musim di berbagai kompetisi.

Sementara rekor di Persib Bandung, David da Silva menjadi pemain kedua yang mampu menciptakan dua kali hattrick dalam satu musim setelah Ekene Michael Ikenwa di Liga Indonesia pada musim 2005 lalu.

David memastikan tidak mudah melewati pencapaian tersebut. Namun, dia berusaha keras untuk bisa melakukan yang terbaik di setiap musimnya.

“Dan kerja keras ini terbayar. Jadi saya bangga pada diri saya sendiri,” ungkap David, Minggu (21/4/2024).

Karena itu, pemilik nomor punggung 19 ini akan terus berusaha keras menunjukan kualitasnya di lapangan hingga kembali menambah pundi-pundi golnya. Terlebih, perjalanan Persib di musim ini belum berakhir dengan masih menyisakan dua laga di reguler series dan championship series Liga 1 2023-2024.