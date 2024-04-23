Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bidik Final Coppa Italia 2023-2024, Lazio Bakal Mati-matian Balikkan Keunggulan Agregat Juventus

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |21:47 WIB
Bidik Final Coppa Italia 2023-2024, Lazio Bakal Mati-matian Balikkan Keunggulan Agregat Juventus
Lazio siap membuat Juventus merana di leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane)
A
A
A

ROMA - Pelatih Lazio, Igor Tudor, mengungkapkan timnya mengincar tiket ke partai final Coppa Italia 2023-2024. Oleh karena itu, ia ingin pasukannya tampil mati-matian untuk mengalahkan Juventus di leg II semifinal.

Lazio akan menjamu Juventus di Stadion Olimpico dalam laga Leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 pukul 02.00 WIB.

Lazio vs Juventus

Tugas berat menanti Lazio karena mereka kalah 0-2 dalam Leg I di Allianz Stadium awal April silam. Namun, mereka datang dengan modal positif dengan memenangkan dua pertandingan terakhir di Liga Italia 2023-2024.

Di sisi lain, Juventus sedang dalam performa yang kurang meyakinkan dengan hanya memenangkan dua dari 12 pertandingan terakhir di Liga Italia. Selain itu, pada pertemuan terakhir di Olimpico, Biancocelesti sukses mengalahkan Federico Chiesa dkk dengan skor tipis 1-0.

Tudor pun menegaskan target Lazio adalah tampil di final Coppa Italia 2023-2024. Oleh karena itu, ia ingin Ciro Immobile dan kolega bermain mati-matian untuk bisa mengalahkan Bianconeri pada Leg II nanti.

“Pertandingan penting karena kami bermain untuk mencapai final, melawan tim kuat dan dengan hasil yang tidak mudah,” kata Tudor dilansir dari Football Italia, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009120/massimiliano-allegri-semringah-juventus-juara-coppa-italia-2023-2024-jPAS58CtNk.JPG
Massimiliano Allegri Semringah Juventus Juara Coppa Italia 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009029/hasil-atalanta-vs-juventus-di-final-coppa-italia-2023-2024-menang-1-0-biancoeri-juara-SmweFmydGW.JPG
Hasil Atalanta vs Juventus di Final Coppa Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/47/3000293/hasil-atalanta-vs-fiorentina-di-leg-ii-semifinal-coppa-italia-2023-2024-menang-4-1-la-dea-tantang-juventus-di-final-XX6qGXXmtp.jpg
Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/47/2999960/curhat-merana-allegri-usai-juventus-lolos-ke-final-coppa-italia-2023-2024-meski-kalah-dari-lazio-laga-penuh-penderitaan-mdkmUQMJoT.jpg
Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639359/luar-biasa-petenis-indonesia-janice-tjen-tembus-final-chennai-open-2025-mkb.webp
Luar Biasa, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus Final Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/shin_tae_yong.jpg
PSSI Bantah Isu 10 Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali Tangani Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement