Bidik Final Coppa Italia 2023-2024, Lazio Bakal Mati-matian Balikkan Keunggulan Agregat Juventus

ROMA - Pelatih Lazio, Igor Tudor, mengungkapkan timnya mengincar tiket ke partai final Coppa Italia 2023-2024. Oleh karena itu, ia ingin pasukannya tampil mati-matian untuk mengalahkan Juventus di leg II semifinal.

Lazio akan menjamu Juventus di Stadion Olimpico dalam laga Leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 pukul 02.00 WIB.

Tugas berat menanti Lazio karena mereka kalah 0-2 dalam Leg I di Allianz Stadium awal April silam. Namun, mereka datang dengan modal positif dengan memenangkan dua pertandingan terakhir di Liga Italia 2023-2024.

Di sisi lain, Juventus sedang dalam performa yang kurang meyakinkan dengan hanya memenangkan dua dari 12 pertandingan terakhir di Liga Italia. Selain itu, pada pertemuan terakhir di Olimpico, Biancocelesti sukses mengalahkan Federico Chiesa dkk dengan skor tipis 1-0.

Tudor pun menegaskan target Lazio adalah tampil di final Coppa Italia 2023-2024. Oleh karena itu, ia ingin Ciro Immobile dan kolega bermain mati-matian untuk bisa mengalahkan Bianconeri pada Leg II nanti.

“Pertandingan penting karena kami bermain untuk mencapai final, melawan tim kuat dan dengan hasil yang tidak mudah,” kata Tudor dilansir dari Football Italia, Selasa (23/4/2024).