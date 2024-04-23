Raul Gonzalez Yakin Jude Bellingham Bisa Jadi Legenda Real Madrid Berikutnya

MADRID – Legenda Real Madrid, Raul Gonzalez, memberikan banyak pujian atas performa Jude Bellingham. Bahkan, ia menyebut gelandang Timnas Inggris itu bisa menjadi legenda di Los Blancos.

Bellingham mampu menunjukkan performa apik pada musim perdananya bersama Real Madrid. Mantan gelandang Borussia Dortmund itu telah mencetak 21 gol dan 10 assist dari 36 penampilan di semua kompetisi.

Terbaru, Bellingham menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas Barcelona di pertandingan ke-32 Liga Spanyol 2023-2024. Laga bertajuk El Clasico tersebut dimenangkan tuan rumah dengan skor 3-2 di Santiago Bernabeu Stadium, Senin 22 April 2024 dini hari WIB.

Raul mengagumi performa Bellingham bersama Madrid. Menurutnya, sulit menemukan pemain muda seperti juniornya itu, tetapi mampu mendapatkan perhatian dari penggemar dan menjadi penentu kemenangan di laga El Clasico.

"Sulit untuk menemukan pemain seperti itu dan dia telah mendapatkan kecintaan dari para pendukung melalui hal-hal seperti golnya kemarin," kata Raul dikutip dari Tribal Football, Selasa (23/4/2024).

Pria asal Spanyol itu menilai Bellingham merupakan pesepakbola dengan talenta bagus karena mampu memainkan peran dengan baik. Bahkan, ia menyebut pria asal Kota Birmingham tersebut akan menjadi legenda Real Madrid.