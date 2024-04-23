Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bungkam Barcelona 3-2, Real Madrid Makin Dekat dengan Gelar Juara Liga Spanyol 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |02:23 WIB
Bungkam Barcelona 3-2, Real Madrid Makin Dekat dengan Gelar Juara Liga Spanyol 2023-2024
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID Real Madrid makin dekat dengan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024. Hal itu terjadi usai Real Madrid sukses membungkam Barcelona dengan skor 3-2.

Duel Real Madrid kontra Barcelona digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Senin 22 April 2024 dini hari WIB. Kemenangan 3-2 dalam laga itu membuat Los Blancos -julukan Real Madrid- terdepan merebut gelar juara Liga Spanyol.

Real Madrid vs Barcelona

Sebab, Madrid kukuh di puncak klasemen dengan 81 poin. Sementara itu, Barcelona di posisi kedua mengumpulkan 70 poin.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengatakan tim asuhannya berhasil meraih kemenangan penting. Tentunya, kemenangan itu melebarkan selisih poin Real Madrid dari kejaran Barcelona.

"Ini adalah sebuah langkah yang sangat besar untuk menjuarai Liga Spanyol. Kami mempunyai keuntungan yang besar, namun kami tidak bisa meremehkannya penjagaan kami," kata Carlo Ancelotti, dilansir dari laman Real Madrid, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639163/persib-bandung-tantang-selangor-fc-di-afc-champions-league-two-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-ksy.webp
Persib Bandung Tantang Selangor FC di AFC Champions League Two, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Hempaskan Jagoan Malaysia di Hylo Open 2025 dengan Kondisi Pincang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement