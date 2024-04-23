Bungkam Barcelona 3-2, Real Madrid Makin Dekat dengan Gelar Juara Liga Spanyol 2023-2024

MADRID – Real Madrid makin dekat dengan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024. Hal itu terjadi usai Real Madrid sukses membungkam Barcelona dengan skor 3-2.

Duel Real Madrid kontra Barcelona digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Senin 22 April 2024 dini hari WIB. Kemenangan 3-2 dalam laga itu membuat Los Blancos -julukan Real Madrid- terdepan merebut gelar juara Liga Spanyol.

Sebab, Madrid kukuh di puncak klasemen dengan 81 poin. Sementara itu, Barcelona di posisi kedua mengumpulkan 70 poin.

Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengatakan tim asuhannya berhasil meraih kemenangan penting. Tentunya, kemenangan itu melebarkan selisih poin Real Madrid dari kejaran Barcelona.

"Ini adalah sebuah langkah yang sangat besar untuk menjuarai Liga Spanyol. Kami mempunyai keuntungan yang besar, namun kami tidak bisa meremehkannya penjagaan kami," kata Carlo Ancelotti, dilansir dari laman Real Madrid, Selasa (23/4/2024).