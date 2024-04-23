Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal vs Chelsea: Mauricio Pochettino Ingin Buktikan Timnya Bukan Cole Palmer FC

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:05 WIB
Arsenal vs Chelsea: Mauricio Pochettino Ingin Buktikan Timnya Bukan Cole Palmer FC
Mauricio Pochettino menyalami Cole Palmer usai laga Chelsea melawan Everton (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
LONDON - Chelsea bakal tampil tanpa Cole Palmer, saat bertandang ke markas Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Sang pelatih, Mauricio Pochettino, menilai ini menjadi kesempatan bagi para pemainnya untuk membuktikan diri.

Laga Arsenal vs Chelsea akan berlangsung di Stadion Emirates, London, Rabu 24 April 2024 dini hari WIB. Ini akan menjadi laga yang krusial bagi kedua tim.

Eksekusi penalti Cole Palmer membuat skor laga Chelsea vs Everton menjadi 5-0 (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Sebab, Enzo Fernandez dkk sedang berusaha untuk menjaga peluang mereka tampil di kompetisi Eropa musim depan. Sang rival tengah dalam persaingan ketat perebutan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Sial bagi Chelsea, Palmer akan absen dalam pertandingan ini karena sakit. Ini akan menjadi kali pertama mantan pemain Manchester City itu tak tersedia sejak melakukan debut penuhnya pada akhir September 2023.

Padahal, Palmer merupakan sosok paling penting bagi The Blues di sepanjang musim ini. Gelandang serang asal Inggris itu telah membukukan 25 gol dan 13 assist di semua kompetisi musim ini dan bahkan bersaing dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris dengan torehan 20 golnya.

Kendati bakal tampil tanpa sang juru gedor andalan kontra Arsenal, Pochettino justru melihatnya sebagai tantangan bagi timnya. Menurutnya, ini menjadi kesempatan bagi pasukannya untuk membuktikan diri mereka adalah Chelsea FC, bukan Cole Palmer FC.

