HOME BOLA LIGA INGGRIS

Iri dengan Erik ten Hag, Jose Mourinho Curhat Tak Diberi Dukungan Lebih oleh Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |22:28 WIB
Iri dengan Erik ten Hag, Jose Mourinho Curhat Tak Diberi Dukungan Lebih oleh Manchester United
Erik ten Hag diklaim mendapat dukungan lebih oleh Manajemen Manchester United (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

JOSE Mourinho membandingkan situasinya dengan Erik ten Hag yang saat ini melatih Manchester United. The Special One mengatakan pelatih asal Belanda itu mendapat dukungan yang lebih dari klub ketimbang saat masa jabatannya dahulu.

Sebagaimana diketahui, Mourinho mulai menukangi Man United pada 2016. Namun eks pelatih Chelsea itu harus didepak pada Desember 2018 seiring menurunnya performa Iblis Merah. Selama menjabat, ia sukses membawa klub itu meraih gelar juara Liga Eropa dan Piala Liga Inggris 2016-2017.

Erik ten Hag

Dengan pencapaiannya yang cukup mentereng itu, Mou membandingkannya dengan ten Hag yang. Ia mengklaim tidak mendapat dukungan serta kepercayaan seperti yang sedang dirasakan penerusnya itu.

Mourinho bercerita sejatinya hubungannya sangat baik dengan Ed Woodward yang kala itu menjabat sebagai CEO Man United. Padahal, menurutnya, jika pihak klub memberikan dukungan dan kepercayaan lebih kepadanya, ia yakin bisa membawa Marcus Rashford dan kawan-kawan ke arah yang lebih baik.

“Hubungan saya dengan Ed Woodward baik. Baik dari sudut pandang pribadi. Bahkan sekarang kami mengirim pesan. Tapi dari sudut pandang profesional itu bukan yang terbaik,” kata Mourinho, dilansir dari ESPN, Selasa (23/4/2024).

“Saya adalah diri saya sendiri. Saya seorang pesepakbola. Ed berasal dari latar belakang yang berbeda dan apa yang Ten Hag miliki selama berada di Manchester United, saya tidak punya,” lanjut pria asal Portugal itu.

Halaman:
1 2
      
