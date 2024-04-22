Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Bisa Antar Timnas Indonesia U-23 Bungkam Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |22:15 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Bisa Antar Timnas Indonesia U-23 Bungkam Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong berpeluang antar Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
PENYEBAB Shin Tae-yong bisa mengantarkan Timnas Indonesia U-23 membungkam Timnas Korea Selatan U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akhirnya mengetahui siapa lawan mereka di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 yang finis sebagai runner-up Grup A, dipertemukan dengan juara Grup B, Timnas Korea Selatan U-23. Skuad Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23- keluar sebagai juara grup setelah menang 1-0 atas Timnas Jepang U-23.

Kim Min-woo cetak gol tunggal Timnas Korea Selatan U-23 ke gawang Timnas Jepang U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Kim Min-woo cetak gol tunggal Timnas Korea Selatan U-23 ke gawang Timnas Jepang U-23. (Foto: X/@afcasiancup)

Gol tunggal kemenangan Timnas Korea Selatan U-23 dicetak Kim Min-woo melalui sundulan di menit 75, tepatnya memanfaatkan situasi sepak pojok. Satu hal yang pasti, laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 akan sangat emosional bagi Shin Tae-yong.

Sebab, Shin Tae-yong akan menghadapi Korea Selatan yang notabene asal negaranya. Terlebih, Shin Tae-yong pernah membesut Timnas Korea Selatan U-23 pada 2015-2016.

Saat itu, pelatih 53 tahun ini mengantarkan Timnas Korea Selatan U-23 lolos ke final Piala Asia U-23 2016 sebelum akhirnya kalah dari Timnas Jepang U-23. Sekarang yang jadi pertanyaan, seberapa besar peluang Timnas Indonesia U-23 menumbangkan Timnas Korea Selatan U-23?

Meski kecil, peluang itu tetap ada. Alasan pertama, Timnas Indonesia U-23 dalam kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan tim-tim kuat di fase grup, yakni menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 dan menghancurkan Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1.

