HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Korea Selatan U-23 Tantang Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:59 WIB
Breaking News: Timnas Korea Selatan U-23 Tantang Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024!
Timnas Korea Selatan U-23 menantang Timnas Indonesia U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@thekfa)
TIMNAS Korea Selatan U-23 akan menantang Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat setelah Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-23- mengalahkan Timnas Jepang U-23 dengan skor 1-0 sekaligus keluar sebagai juara Grup B Piala Asia U-23 2024.

Sekadar diketahui, Timnas Korea Selatan U-23 dan Timnas Jepang U-23 bertemu di matchday pamungkas Grup B Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Senin (22/4/2024) malam WIB.

Timnas Korea Selatan U-23 menang 1-0 atas Timnas Jepang U-23. (Foto: Instagram/@thekfa)

Timnas Korea Selatan U-23 menang 1-0 atas Timnas Jepang U-23. (Foto: Instagram/@thekfa)

Laga ini merupakan pertandingan penentu terkait tim mana yang finis sebagai juara dan runner-up Grup B. Jika finis sebagai juara Grup B, salah satu dari Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23 akan menantang runner-up Grup A, Timnas Indonesia U-23, di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Sementara jika finis runner-up Grup B, Korea Selatan U-23 atau Jepang U-23 akan menantang juara Grup A sekaligus tuan rumah Piala Asia U-23 2024, Timnas Qatar U-23. Selintas, Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 diprediksi mencoba menghindari Qatar U-23 ketimbang Timnas Indonesia U-23.

Sebab, status tuan rumah yang dimiliki membuat Timnas Qatar U-23 kerap diuntungkan secara non teknis. Namun, di luar dugaan, baik Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23 justru sama-sama menurunkan para pemain pelapis.

Mereka seakan tak ingin dimata-matain Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Qatar U-23 sehingga memilih menurunkan para Pemain pelapis. Laga Korea Selatan U-23 vs Jepang U-23 pun berlangsung sengit.

