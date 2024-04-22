3 Pemain Naturalisasi yang Puji Penampilan Berkelas Ernando Ari di Bawah Mistar Timnas Indonesia U-23, Nomor 1 Sandy Walsh

ADA 3 pemain naturalisasi yang memuji penampilan berkelas Ernando Ari di bawah mistar Timnas Indonesia U-23. Pujian itu dilemparkan lantaran Ernando Ari tampil begitu luar biasa di Piala Asia U-23 2024.

Berkat penampilan apik Ernando, Timnas Indonesia U-23 baru kebobolan tiga gol dari tiga laga Grup A yang berisikan Qatar U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23. Ernando pun berperan besar dalam membantu Garuda Muda lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Tak heran jika Ernando mendapatkan pujian dari berbagai pihak, termasuk para pemain naturalisasi yang juga merupakan rekan setim kiper Persebaya Surabaya itu di Timnas Indonesia senior. Lantas siapa saja pemain naturalisasi tersebut?

Berikut 3 Pemain Naturalisasi yang Puji Penampilan Berkelas Ernando Ari di Bawah Mistar Timnas Indonesia U-23:

3. Ragnar Oratmangoen





Winger andalan Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen merepost unggahan akun official AFC. Video yang direpost pemain Timnas Indonesia itu terkait aksi Ernando Ari saat menipis tendangan penalti pemain Australia U-23,

Momen tersebut memang sangat krusial, sebab skor masih 0-0 dan Australia U-23 berpotensi memimpin. Namun, Ernando Ari mampu menggagalkan peluang emas tersebut.

Ragnar pun memberikan emotico api untuk memperlihatkan betapa bangganya ia melihat penampilan Ernando.