Ramalan Presiden Jokowi Terbukti Benar saat Timnas Indonesia U-23 Bakal Borong Gol ke Gawang Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

RAMALAN Presiden Jokowi terbukti benar soal Timnas Indonesia U-23 yang bakal borong gol ke gawang Timnas Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Hal itu disampaikan bapak presiden saat lawatannya ke Gorontalo.

Saat itu, Presiden Jokowi baru selesai bermain sepakbola bersama anak-anak di Lapangan Bola Kompi, Gorontalo. Dalam sesi jumpa media setelah bermain bola, beliau menyampaikan bahwa dirinya bermain bola sebagai persiapan menghadapi Yordania.

Kemudian saat ditanya terkait prediksi hasil pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23, presiden asal kota Solo itu meminta untuk semua pihak mendoakan agar garuda muda dapat menguasai pertandingan dan mencetak banyak gol.

"Ya, kita mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya, nggak ada kartu merah," kata Presiden Joko Widodo di Lapangan Bola Kompi, Gorontalo saat ditemui awak media.

Menariknya, prediksi Presiden Jokowi itu terbukti sangat tepat. Bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar, Minggu (22/04/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-23 sukses pesta gol ke gawang Yordania.

Sejak menit awal, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan langsung menguasai jalannya pertandingan. Hingga pada menit ke 20, Rafael Struick dijatuhkan oleh pemain lawan di kotak penalti.