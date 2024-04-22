Advertisement
AFC: Tatap Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Bidik Sejarah Baru!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |07:49 WIB
Para pemain Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: AFC)
KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) turut menyoroti keberhasilan Timnas Indonesia U-23 yang lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka menyebut Timnas Indonesia U-23 membidik sejarah baru.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berhasil melangkah ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 usai menang telak atas Yordania U-23 di laga terakhir Grup A. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, Minggu 21 April 2024 malam WIB, skuad Garuda Muda menang telak 4-1.

AFC soal Timnas Indonesia U-23

Kemenangan itu membawa pasukan Shin Tae-yong finis sebagai runner-up Grup A. Timnas Indonesia U-23 total mengoleksi 6 poin, unggul satu angka dari Timnas Qatar U-23 yang keluar sebagai juara grup.

Pencapaian Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 memang terasa luar biasa. Sebab, hasil ini membawa Garuda Muda mengukir sejarah baru untuk pertama kalinya lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23.

AFC pun turut menyoroti keberhasilan itu. Mereka menyebut Timnas Indonesia U-23 berhasil mengukuti jejak timnas senior mereka yang juga mengukir sejarah di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 karena untuk pertama kalinya bisa lolos ke fase gugur.

AFC pun tak sabar menantikan aksi Timnas Indonesia U-23 di babak perempatfinal. Sebab, Garuda Muda berpeluang menciptakan sejarah baru lagi di pentas Piala Asia U-23 2024.

Diketahui, Pratama Arhan cs masih menanti lawannya di babak delapan besar, yakni juara Grup B. Status itu akan diperebutkan dalam duel Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 yang berlangsung pada malam hari nanti.

