HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Perpanjangan Kontrak di Timnas Indonesia Usai Bawa Marselino Ferdinan Cs Tembus Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |07:29 WIB
Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Perpanjangan Kontrak di Timnas Indonesia Usai Bawa Marselino Ferdinan Cs Tembus Perempatfinal Piala Asia U-23 2024
Shin Tae-yong telah berhasil memenuhi target untuk perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong angkat bicara soal perpanjangan kontrak untuk melatih Timnas Indonesia. Ia mengaku telah memikirkan hal tersebut dan harus mempertimbangkannya secara matang.

Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia akan habis pada Juni 2024. PSSI pun sudah melakukan pertemuan dengan Shin Tae-yong untuk membahas perpanjangan kontrak.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23

Dalam pertemuan tersebut, PSSI memberi dua syarat kepada Shin Tae-yong untuk bisa mendapat perpanjangan kontrak. Ia pun berhasil mencapai target pertama, yakni membawa Timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kemudian, Shin Tae-yong berhasil mencapai target kedua dengan meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian tersebut didapat usai Garuda Muda meraih kemenangan telak 4-1 atas Yordania di laga terakhir Grup A di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

