Jadwal Piala Asia U-23 2024 Hari Ini, Senin 22 April 2024: Korea Selatan vs Jepang, Menanti Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal!

JADWAL Piala Asia U-23 2024 hari ini, Senin 22 April 2024 akan diulas Okezone. Ada duel Korea Selatan vs Jepang yang turut penting bagi Timnas Indonesia U-23 karena bakal menentukan lawan di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 telah dipastikan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat pasukan Shin Tae-yong usai membantai Timnas Yordania U-23 dengan skor 4-1 di laga terakhir Grup A yang berlangsung pada Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia U-23 memastikan diri finis sebaai runner-up Grup A. Mereka total mengoleksi 6 poin, terpaut 1 poin dari Qatar U-23 yang keluar sebagai juara Grup A.

Di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 masih menanti lawannya. Mereka akan melawan juara Grup B.

Kini, posisi juara Grup B sendiri masih diperebutkan dua tim yang sudah dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka adalah Timnas Jepang U-23 dan juga Timnas Korea Selatan U-23.

Tak ayal, duel Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 yang berlangsung hari ini akan turut penting bagi skuad Garuda Muda. Laga itu sendiri diketahui akan digelar di Jassim Bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar, pada Senin (22/4/2024) pukul 20.00 WIB.

Siapakah yang akhirnya akan keluar sebagai juara Grup A? Kini diketahui, Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 sama-sama mengoleksi poin sama, yakni 6 angka. Keduanya pun mencatatkan selisih poin sama, yakni +3.