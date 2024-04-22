Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Indonesia Terus Cemerlang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |06:32 WIB
Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024: Indonesia Terus Cemerlang!
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, takjub Timnas Indonesia U-23 lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Mereka menyebut Timnas Indonesia U-23 terus tampil cemerlang di pentas Piala Asia U-23 2024.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berhasil berpesta gol ke gawang Timnas Yordania U-23 kala berhadapan di laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Laga itu digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Media Malaysia soal Timnas Indonesia U-23

Marselino Ferdinan sukses mencetak brace alias dua gol dalam laga tersebut. Kemudian, Witan Sulaeman (40’) dan Komang Teguh (86’) melengkapi pesta gol Timnas Indonesia U-23. Sementara itu, Yordania U-23 memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 karena gol bunuh diri Justin Hubner.

Kemenangan ini jadi sorotan media Malaysia. Mereka tampak takjub juga dengan permainan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- yang terlihat apik di sepanjang laga itu.

“Piala Asia U-23: Indonesia Menang Besar, Permalukan Yordania,” tulis judul media Malaysia, Makan Bola, dikutip Senin (22/4/2024).

“Indonesia terus berprestasi di pentas Piala Asia U-23 setelah sukses mengalahkan Yordania di laga Grup A. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menurunkan starting line-up terbaik dalam misi memburu kemenangan kedua Skuad Garuda, sedangkan Yordania memimpin misi meraih tiga poin pertama,” lanjutnya.

“Pada menit ke-22 pertandingan, Rafael Struick dijatuhkan di area penalti dan kejadian tersebut terdeteksi oleh wasit. Wasit memberi hadiah tendangan penalti kepada Indonesia dan peluang tersebut berhasil dikonversi dengan baik oleh Marselino Ferdinan untuk menjadi gol pembuka pertandingan,” sorot media Malaysia soal gol pembuka Marselino Ferdinan.

Halaman:
1 2
      
