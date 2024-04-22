Cetak Brace, Marselino Ferdinan Jadi Man of The Match Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Marselino Ferdinan jadi man of the match Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

MARSELINO Ferdinan jadi man of the match laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat usai Marselino mencatatkan brace alias dua gol dalam laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024 itu.

Berkat kontribusi Marselino Ferdinan, Timnas Indonesia U-23 sukses meraih kemenangan besar atas Yordania U-23 dengan skor 4-1. Laga itu digelar di Yordania di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

"Marselino Ferdinan yang terpilih menjadi Player of the Match pada pertandingan ini," tulis Instagram resmi Timnas Indonesia, Senin (22/4/2024).

Ya, para pemain Timnas Indonesia U-23 menunjukkan penampilan apik sejak babak pertama. Terbukti, mereka bisa langsung memimpin dua gol melalui Marselino Ferdinan (23'P) dan Witan Sulaeman (40').

Di babak kedua, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- kembali memperlebar jarak melalui Marselino Ferdinan (70') dan Komang Teguh (86'). Sementara itu, Yordania U-23 hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri Justin Hubner (79').

Selepas pertandingan, Marselino Ferdinan berterima kasih dukungan dan doa yang diberikan kepada Timnas Indonesia U-23. Ia juga memastikan Timnas Indonesia U-23 akan memberikan yang terbaik di babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

"Terima kasih atas dukungannya. Indonesia telah mendoakan kita," ucap Marselino Ferdinan.

"Kita lolos ke perempatfinal. Tetap dukung kita, tetap doakan kita, dan kita akan melakukan yang terbaik di perempatfinal. Terima kasih," lanjutnya.