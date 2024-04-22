Reaksi Shin Tae-yong Timnas Indonesia U-23 Bakal Lawan Jepang atau Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menyoroti lawan yang akan dihadapi timnya usai berhasil lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Bakal berjumpa dengan Timnas Jepang U-23 atau Timnas Korea Selatan U-23, Shin Tae-yong memastikan bakal menyaksikan penampilan dua tim itu besok sebagai bagian dari persiapan.

Ya, Timnas Indonesia U-23 berhasil menembus babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat usai skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- membantai Timnas Yordania U-23 di laga terakhir Grup A.

Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu 21 April 2024 malam WIB, Timnas Indonesia U-23 menang telak dengan skor 4-1. Marselino Ferdinan sukses mencetak brace alias dua gol.

Kemudian, Witan Sulaeman (40’) dan Komang Teguh (86’) melengkapi pesta gol Timnas Indonesia U-23. Sementara itu, Yordania U-23 memperkecil ketertinggalan pada menit ke-79 karena gol bunuh diri Justin Hubner.

Kemenangan itu membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 karena berhasil finis sebagai runner up Grup A. Pasukan Shin Tae-yong total meraih 6 poin dari 3 laga yang dijalani, terpaut 1 angka dengan Qatar U-23 yang keluar sebagai juara Grup A.

Di babak perempatfinal, Timnas Indonesia U-23 masih menanti lawannya. Mereka akan menghadapi juara Grup B. Penentuan juara Grup B sendiri akan diketahui lewat laga Timnas Jepang U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 yang akan berlangsung pada malam hari nanti.

Pasalnya, Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23 kini masih bersaing sengit di papan klasemen sementara Grup B. Korea Selatan U-23 masih bertengger di puncak klasemen Grup B, sementara Jepang U-23 mengekor di posisi kedua. Keduanya mengoleksi poin sama, yakni 6 angka dan selisih gol +3.

Mendapati kondisi ini, Shin Tae-yong memastikan bakal menyaksikan laga Jepang U-23 vs Korea Selatan U-23 pada malam hari nanti guna mengetahui lawan yang akan dihadapi timnya. Dengan begitu, persiapan matang pun bisa dilakukan Timnas Indonesia U-23 untuk berlaga di babak perempatfinal.

“Di perempatfinal, (kami akan berjumpa dengan) Korea atau Jepang. Kami belum tahu siapa yang akan dihadapi. Saya akan menyaksikan pertandingannya (Korea vs Jepang) besok," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Senin (22/4/2024).