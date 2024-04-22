Piala Asia U-23 2024: Shin Tae-yong Optimis Bawa Timnas Indonesia U-23 ke Semifinal

SHIN Tae-yong mengaku puas dengan pencapaian Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Seperti diktahui, Skuad Garuda Muda baru saja memastikan diri ke babak perempatfinal.

Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak delapan besar setelah mengalahkan Yordania U-23 dengan skor telak 4-1 di laga pamungkas Grup A. Hasil tersebut membawa Timnas Indonesia U-23 finis di posisi runner-up grup.

"Pertama saya ucapkan terima kasih untuk para pemain yang sudah berjuang. Kemenangan ini untuk semua pemain dan suporter (Timnas Indonesia)," ujar Shin Tae-yong usai pertandingan.

Shin Tae-yong mengatakan pencapaian ini membuat Timnas Indonesia U-23 sudah mencapai 50 persen dari target yang ia tetapkan. Seperti diketahui, juru taktik asal Korea Selatan itu berambisi membawa Skuad Garuda Muda mencapai babak semifinal di ajang kali ini.

"Ya kami (Timnas Indonesia U-23) punya target ke semifinal di ajang kali ini. Saya memasang target itu karena yakin dengan kualitas tim yang saya miliki," ujar Shin Tae-yong.

"Saat ini kami sudah mencapai 50 persen dari apa yang kami targetkan. Pada perempatfinal nanti kami belum tahu akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan," lanjut Shin Tae-yong.