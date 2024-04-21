Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Garuda Muda Waspadai Umpan Panjang dan Serangan Balik Lawan

DOHA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Marselino Ferdinan memastikan pihaknya sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan Yordania U-23. Dari hasil pengamatan, Marselino pun menyebut Yordania U-23 memiliki dua kekuatan yang wajib diwaspadai, yakni umpan panjang serta serangan balik.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Yordania dalam laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. Pada saat yang sama, Qatar akan bersua dengan Australia di Jassim Bin Hamad Stadium.

Saat ini, Skuad Garuda Muda berada di posisi kedua Grup A dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan, unggul dua poin dari Yordania dan Australia yang berada di bawah mereka. Sementara posisi puncak dihuni oleh sang tuan rumah Qatar yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan.

Karena itu, pertandingan terakhir kontra Yordania bakal menjadi laga hidup mati bagi Rafael Struick dkk. Mereka minimal butuh hasil imbang untuk bisa mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Asia U-23 2024 sebagai runner up Grup A.

Demi bisa meraih hasil positif, Marselino mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U-23 telah menganalisa permainan Yordania. Mereka pun telah berlatih untuk mengantisipasi kekuatan lawan yang sering mengandalkan serangan balik dan umpan-umpan panjang.

“Dari tim pelatih mungkin Yordania lebih bermain tipikalnya lebih (mengandalkan) long ball dan counter attack. Kita sudah antisipasi segala sesuatunya tadi di latihan,” kata Marselino dilansir dari rilis PSSI, Minggu (21/4/2024).