Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Garuda Muda Waspadai Umpan Panjang dan Serangan Balik Lawan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |20:00 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Garuda Muda Waspadai Umpan Panjang dan Serangan Balik Lawan
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Marselino Ferdinan memastikan pihaknya sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan Yordania U-23. Dari hasil pengamatan, Marselino pun menyebut Yordania U-23 memiliki dua kekuatan yang wajib diwaspadai, yakni umpan panjang serta serangan balik.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Yordania dalam laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar. Pada saat yang sama, Qatar akan bersua dengan Australia di Jassim Bin Hamad Stadium.

Saat ini, Skuad Garuda Muda berada di posisi kedua Grup A dengan raihan tiga poin dari dua pertandingan, unggul dua poin dari Yordania dan Australia yang berada di bawah mereka. Sementara posisi puncak dihuni oleh sang tuan rumah Qatar yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final setelah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan.

Baca Juga:
baca_juga

Karena itu, pertandingan terakhir kontra Yordania bakal menjadi laga hidup mati bagi Rafael Struick dkk. Mereka minimal butuh hasil imbang untuk bisa mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Asia U-23 2024 sebagai runner up Grup A.

Marselino Ferdinan

Demi bisa meraih hasil positif, Marselino mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U-23 telah menganalisa permainan Yordania. Mereka pun telah berlatih untuk mengantisipasi kekuatan lawan yang sering mengandalkan serangan balik dan umpan-umpan panjang.

“Dari tim pelatih mungkin Yordania lebih bermain tipikalnya lebih (mengandalkan) long ball dan counter attack. Kita sudah antisipasi segala sesuatunya tadi di latihan,” kata Marselino dilansir dari rilis PSSI, Minggu (21/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638755/daftar-lengkap-pemain-dan-jadwal-timnas-indonesia-u17-di-piala-dunia-u17-ywk.webp
Daftar Lengkap Pemain dan Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/51/3006884/breaking-news-rafael-struick-terpilih-sebagai-bintang-masa-depan-piala-asia-u-23-2024-xgTjdg70tl.jpg
Breaking News: Pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Terpilih sebagai Bintang Masa Depan Piala Asia U-23 2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement