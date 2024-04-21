Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:27 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024
Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 dapat disaksikan di RCTI. (Foto: PSSI)
DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dijadwalkan bertanding melawan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024 pada hari ini, Minggu (21/4/2024) malam WIB. Jelang laga yang live di RCTI itu, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong membeberkan kondisi skuadnya saat ini.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan 1-0 atas Australia U-23 pada laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024, Kamis, 18 April 2024 lalu. Gol Komang Teguh pada menit 45 menjadi pembeda.

Namun, pertandingan itu berjalan sangat keras sehingga beberapa pemain Skuad Garuda Muda sempat mengalami benturan dan meringis kesakitan di atas lapangan, termasuk Nathan Tjoe-A-On dan Pratama Arhan. Oleh karena itu, kondisi mereka menjadi salah satu yang dikhawatirkan menjelang pertandingan melawan Yordania U-23.

Baca Juga:
baca_juga

Namun, Shin Tae Yong memastikan bahwa kondisi para pemainnya tak ada yang mengalami masalah setelah berbenturan dalam laga kontra Negeri Kangguru. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin anak asuhnya siap tempur melawan Yordania.

Shin Tae-yong

“Ada beberapa pemain termasuk Nathan dan Arhan yang (terkena) benturan ya, tetapi terlihat tidak masalah untuk bermain besok,” kata Shin dilansir dari rilis PSSI, Minggu (21/4/2024).

Lebih lanjut, Shin Tae Yong ogah membeberkan ramuan skuadnya untuk menghadapi Yordania. Dia tak mau membocorkan apakah bakal ada rotasi pemain atau tidak mengingat kondisi para pemain cukup lelah setelah melewati dua pertandingan fase grup yang sangat sengit melawan Qatar dan Australia.

