HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Imbang, Shin Tae-yong Tegaskan Timnas Indonesia U-23 Wajib Menang saat Hadapi Yordania U-23

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:32 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong tahu betul Yordania U-23 bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Untuk itu, ia pun meminta kepada anak buahnya untuk bermain total demi bisa meraih kemenangan.

Shin Tae-yong juga menegaskan tak mau Garuda Muda hanya mengincar kemenangan dalam laga terakhir di Grup A Piala Asia U-23 2024.

Duel antara Timnas Indonesia U-23 melawan Yordania sendiri akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB. Rafael Struick dan kawan-kawan akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya, walau sejatinya hasil imbang pun tetap membuat Timnas Indonesia U-23 lolos ke babak perempatfinal.

Kendati demikian, Shin Tae-yong mengakui menghadapi tim Timur Tengah bukanlah pekerjaan yang mudah karena memiliki fisik kuat dan postur tubuh lebih tinggi dari para pemain Timnas Indonesia U-23. Namun, ia sudah memerintahkan para pemainnya untuk menjaga fokus untuk bisa mengalahkan Yordania.

Timnas Indonesia U-23

"Memang ini (tim) timur tengah, salah satu tim timur tengah yang tidak begitu gampang dikalahkan dan sangat kuat juga secara postur tubuhnya. Saya (sudah) tegaskan kepada para pemain bahwa kita tidak boleh lengah untuk melawan mereka," kata Shin Tae-yong di Doha, Minggu (21/4/2024).

Sebelum tampil di Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 sempat menggelar dua laga uji coba menghadapi tim timur tengah. Hasilnya Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan 1-3 dari Arab Saudi dan mampu meraih kemenangan 1-0 atas Uni Emirat Arab (UEA).

