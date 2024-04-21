Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cuma Butuh Imbang Lawan Timnas Yordania U-23, Marselino Ferdinan Ingatkan Timnas Indonesia U-23 Tetap Waspada

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |17:25 WIB
Cuma Butuh Imbang Lawan Timnas Yordania U-23, Marselino Ferdinan Ingatkan Timnas Indonesia U-23 Tetap Waspada
Pemain Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan saat lawan Australia U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

DOHA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Marselino Ferdinan meminta kepada rekan setimnya untuk tetap waspada jelang melawan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Pasalnya meski cuma butuh imbang untuk lolos ke perempatfinal, Marselino berharap Garuda Muda tetap waspada dan mengincar kemenangan.

Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga krusial itu di Abdullah bin Khalifa Stadium, pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23 - hanya butuh imbang melawan Yordania untuk lolos ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, tim tersebut tidak boleh hilang poin dalam laga nanti.

Jelang laga tersebut, Marselino mengatakan Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk melawan Yordania U-23. Sebab Hal itu dibutuhkan untuk Timnas Indonesia U-23 dalam laga nanti.

Baca Juga:
baca_juga

"Kondisi teman-teman saya melihat sangat baik, tampak sangat antusias untuk pertandingan melawan Yordania," kata Marselino Ferdinan dalam keterangan MNC Portal Indonesia peroleh, Minggu (21/4/2024).

Marselino Ferdinan

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 sudah melupakan euforia kemenangan atas Australia U-23 dengan skor 1-0 pada laga sebelumnya. Sebab, kemenangan itu belum bisa memastikan Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempat final.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638673/radja-nainggolan-ungkap-keinginan-bela-timnas-indonesia-merasa-tak-dihargai-di-belgia-fos.webp
Radja Nainggolan Ungkap Keinginan Bela Timnas Indonesia, Merasa Tak Dihargai di Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/51/3006884/breaking-news-rafael-struick-terpilih-sebagai-bintang-masa-depan-piala-asia-u-23-2024-xgTjdg70tl.jpg
Breaking News: Pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Terpilih sebagai Bintang Masa Depan Piala Asia U-23 2024
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement