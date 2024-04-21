Cuma Butuh Imbang Lawan Timnas Yordania U-23, Marselino Ferdinan Ingatkan Timnas Indonesia U-23 Tetap Waspada

DOHA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Marselino Ferdinan meminta kepada rekan setimnya untuk tetap waspada jelang melawan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Pasalnya meski cuma butuh imbang untuk lolos ke perempatfinal, Marselino berharap Garuda Muda tetap waspada dan mengincar kemenangan.

Timnas Indonesia U-23 akan menjalani laga krusial itu di Abdullah bin Khalifa Stadium, pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23 - hanya butuh imbang melawan Yordania untuk lolos ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, tim tersebut tidak boleh hilang poin dalam laga nanti.

Jelang laga tersebut, Marselino mengatakan Timnas Indonesia U-23 sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk melawan Yordania U-23. Sebab Hal itu dibutuhkan untuk Timnas Indonesia U-23 dalam laga nanti.

"Kondisi teman-teman saya melihat sangat baik, tampak sangat antusias untuk pertandingan melawan Yordania," kata Marselino Ferdinan dalam keterangan MNC Portal Indonesia peroleh, Minggu (21/4/2024).

Pemain KMSK Deinze itu mengatakan Timnas Indonesia U-23 sudah melupakan euforia kemenangan atas Australia U-23 dengan skor 1-0 pada laga sebelumnya. Sebab, kemenangan itu belum bisa memastikan Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempat final.