Shin Tae-yong Konfirmasi Justin Hubner Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23

DOHA - Bek andalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Justin Hubner dipastikan akan tampil sebagai starter saat melawan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Garuda Muda, Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 memang membutuhkan kekuatan terbaiknya saat melawan Yordania U-23. Tak heran Justin Hubner pun akan diturunkan sejak menit pertama dalam laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB nanti.

Shin Tae yong mengatakan sangat senang dengan semangat yang dimiliki Justin Hubner bersama timnya. Sebab, pemain itu cukup totalitas seperti saat laga Timnas Indonesia u-23 melawan Australia, Justin Hubner diketahui bersikeras ingin bermain meski baru tiba di Qatar.

Baca Juga:

"Begitu datang, hari saat dia (Justin) datang dia bicara bahwa bisa bermain (lawan Australia), dengan kemauan tinggi. Akhirnya saya mainkan dia di babak kedua," kata Shin Tae-yong dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (21/4/2024).

Kini jelang melawan Yordania U-23, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Justin Hubner dalam kondisi baik-baik. Jadi, dia pastikan pemain Cerezo Osaka itu akan tampil sejak awal laga untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U-23 dalam laga nanti.

"Adanya Justin menjadi kekuatan besar dan besok (hari ini) menjadi starter dan akan bermain baik," sambung Shin Tae-yong.