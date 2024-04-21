DOHA - Bek andalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Justin Hubner dipastikan akan tampil sebagai starter saat melawan Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Garuda Muda, Shin Tae-yong.
Timnas Indonesia U-23 memang membutuhkan kekuatan terbaiknya saat melawan Yordania U-23. Tak heran Justin Hubner pun akan diturunkan sejak menit pertama dalam laga yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB nanti.
Shin Tae yong mengatakan sangat senang dengan semangat yang dimiliki Justin Hubner bersama timnya. Sebab, pemain itu cukup totalitas seperti saat laga Timnas Indonesia u-23 melawan Australia, Justin Hubner diketahui bersikeras ingin bermain meski baru tiba di Qatar.
"Begitu datang, hari saat dia (Justin) datang dia bicara bahwa bisa bermain (lawan Australia), dengan kemauan tinggi. Akhirnya saya mainkan dia di babak kedua," kata Shin Tae-yong dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Minggu (21/4/2024).
Kini jelang melawan Yordania U-23, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Justin Hubner dalam kondisi baik-baik. Jadi, dia pastikan pemain Cerezo Osaka itu akan tampil sejak awal laga untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia U-23 dalam laga nanti.
"Adanya Justin menjadi kekuatan besar dan besok (hari ini) menjadi starter dan akan bermain baik," sambung Shin Tae-yong.