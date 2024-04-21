Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Australia Ngamuk Usai Timnas Indonesia U-23 Permalukan Timnas Australia U-23 hingga Singgung Peluang Tampil di Olimpiade Paris 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:52 WIB
Media Australia Ngamuk Usai Timnas Indonesia U-23 Permalukan Timnas Australia U-23 hingga Singgung Peluang Tampil di Olimpiade Paris 2024
Suasana laga Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
MEDIA asal Australia, The Sydney Morning Herald, ngamuk usai Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 mempermalukan Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pasalnya kekalahan itu berpotensi membuat Australia U-23 kehilangan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Ya, Garuda Muda secara mengejutkan mampu menumbangkan salah satu tim terkuat di Grup A Piala Asia U-23 2024, yakni Australia U-23. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tepatnya menang dengan skor 1-0 berkat gol Komang Teguh pada menit 25.

Media Australia pun sangat menyayangkan pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar gagal memanfaatkan begitu banyak peluang yang tercipta pada pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar tersebut. Alhasil, Australia U-23 pun tumbang 0-1.

“Tim asuhan Tony Vidmar sejatinya diunggulkan untuk menang atas Timnas Indonesia U-23. Namun, mereka (Australia U-23) gagal unggul meski mampu menguasai bola dan melakukan (banyak) tembakan,” bunyi keterangan media Australia, The Sydney Morning Herald, dikutip Minggu (21/4/2024).

Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23

Dengan hasil itu, Timnas Indonesia U-23 bertengger di posisi kedua pada Grup A dan memiliki kans yang amat besar untuk lolos ke babak perempatfinal. Sebab Timnas Indonesia U-23 hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Yordania U-23 di laga pamungkas nanti untuk menemani Qatar U-23 ke babak 8 besar Piala Asia U-23 2024.

Sementara dari sisi Australia U-23, kekalahan atas Garuda Muda membuat mereka terjerembab di dasar klasemen Grup A dengan 1 poin. Australia U-23 masih bisa lolos ke perempatfinal asalkan mampu menang atas Qatar U-23 di laga pamungkas Grup A dan berharap Timnas Indonesia U-23 tumbang dengan skor yang tak terlalu besar dari Yordania U-23.

