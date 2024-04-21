Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Erick Thohir Tak Ingin Justin Hubner Cs Cepat Puas Usai Bungkam Australia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:47 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Erick Thohir Tak Ingin Justin Hubner Cs Cepat Puas Usai Bungkam Australia
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak ingin Timnas Indonesia U-23 cepat berpuas diri usai mengalahkan Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, Justin Hubner cs masih memiliki satu pertandingan penting lainnya, sebelum lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 berhasil membuat kejutan di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Komang Teguh sukses membawa Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan 1-0 atas Australia di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024.

Timnas Indonesia U-23

Kemenangan atas Australia U-23 membuat Timnas Indonesia U-23 menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup A dengan tiga poin. Tim besutan Shin Tae-yong itu pun hanya membutuhkan hasil imbang dari Yordania U-23 untuk menemai tuan rumah Qatar ke babak perempatfinal.

Erick Thohir menilai Timnas Indonesia U-23 tak boleh cepat puas, setelah mengalahkan Australia. Menurutnya, Timnas Indonesia U-23 masih harus menghadapi Yordania, sebelum benar-benar lolos ke babak selanjutnya.

"Australia kita kalahkan 1-0, tapi berpuas diri? Tidak, kita masih ada Yordania," kata Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (21/4/2024).

