HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Yordania U-23 Begitu Kuat Berkat Asuhan Abu Zema, Sanggupkah Timnas Indonesia U-23 Menang?

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:09 WIB
Timnas Yordania U-23 Begitu Kuat Berkat Asuhan Abu Zema, Sanggupkah Timnas Indonesia U-23 Menang?
Timnas Yordania U-23 bakal hadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, akan menjadi saksi bisu pertempuran sengit antara Timnas Indonesia U-23 dan Yordania U-23 di laga penentuan fase grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan ini krusial bagi kedua tim untuk memperebutkan tiket ke babak perempat final.

Garuda Muda bertekad untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan dramatis atas Qatar di laga sebelumnya. Kemenangan atas Yordania menjadi kunci bagi mereka untuk lolos ke babak selanjutnya.

Yordania U-23 bukan lawan yang mudah. Tim ini terkenal dengan pertahanan yang solid dan serangan balik yang berbahaya. Garuda Muda harus mewaspadai pemain-pemain kunci Yordania seperti Arafat Al Haj dan Reziq Bani.

Di bawah dampingan Abdulla Abu Zema, Timnas Yordania U-23 (3-5-2) diprediksi akan menggunakan formasi 3-5-2 yang mengutamakan pertahanan yang rapat dan serangan balik yang cepat.

Timnas Yordania U-23 vs Qatar U-23

Berikut prediksi susunan pemain tim Yordania U-23: Ahmad Al Juaidi (Kiper), Arafat Al Haj, Faisal Abu Shanab, Amer Jamous (Belakang), Mohannad Abu Taha, Aref Al Haj, Waseem Al Riyalat, Aon Al Maharmeh, Reziq Bani Hani (Tengah), Baker Kalbouneh, Sief Darwish (Depan).

Garuda Muda siap tempur dan bertekad untuk meraih kemenangan atas Yordania U-23. Mampukan Indonesia Hadapi Yordania? Saksikan laga terakhir fase grup A Indonesia vs Yordania pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.00 dan dapat diakses di sini.

Garuda Muda siap tempur dan bertekad untuk meraih kemenangan atas Yordania U-23. Mampukan Indonesia Hadapi Yordania? Saksikan laga terakhir fase grup A Indonesia vs Yordania pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.00

