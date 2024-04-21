Wasit Ammar Ashkanani Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024, Saksikan di Vision+

Ammar Ashkanani akan pimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Goalzz)

JAKARTA – Minggu, 21 April 2024 akan menjadi momen penentu bagi Timnas Indonesia U-23 dalam laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024 melawan Yordania. Pertandingan krusial ini akan dipimpin oleh wasit berpengalaman asal Kuwait, Ammar Ashkanani.

Bagi pecinta sepak bola Tanah Air, nama Ammar Ashkanani mungkin sudah tidak asing lagi. Wasit FIFA berlisensi sejak 2016 ini telah malang melintang di berbagai pertandingan internasional, termasuk AFC Champions League dan Kualifikasi AFC Cup.

Dipimpin oleh Ammar Ashkanani, Timnas U-23 Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024 melawan Yordania.

Ammar Ashkani akan dibantu asisten wasit, Ali Jraq (Kuwait), Nakarit Rawut (Thailand), VAR oleh Abdullah Alkandari (Kuwait) dan Asisten VAR: Abdullah Al Shehri (Arab Saudi).

Saksikan laga terakhir fase grup A Indonesia vs Yordania pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.00 dan dapat diakses di sini.

