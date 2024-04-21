Timnas Malaysia U-23, Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Gagal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

TIMNAS Malaysia U-23 satu-satunya wakil Asia Tenggara yang gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Sekadar diketahui, ada empat wakil Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Indonesia U-23, Timnas Thailand U-23, Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Malaysia U-23.

Dari keempat negara itu, Timnas Malaysia U-23 menjadi wakil pertama Asia Tenggara yang rontok di Piala Asia U-23 2024. Skuad asuhan Juan Torres Garrido itu selalu kalah dalam dua laga awal Grup D Piala Asia U-23 2024.

(Timnas Malaysia U-23 resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024)

Berturut-turut, Timnas Malaysia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Vietnam U-23. Hasil ini membuat Luqman Hakim dan kawan-kawan duduk di posisi tiga Grup D Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi 0 angka, terpaut enam poin dari Timnas Vietnam U-23 di posisi dua.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Timnas Malaysia U-23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Peluang itu sangat besar.

Sebab, tiga wakil Asia Tenggara lain tampil impresif di ajang dua tahunan ini. Timnas Vietnam U-23 sudah dipastikan lolos ke babak delapan besar setelah menyapu bersih dua laga awal Grup D.

Setelah menang 3-1 atas Kuwait U-23, Timnas Vietnam U-23 menghajar Timnas Malaysia U-23 dengan skor 2-0. Selanjutnya di laga pamungkas Grup D, Timnas Vietnam U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di laga perebutan juara grup.

Lanjut ke Timnas Indonesia U-23. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 saat bersua Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024, Minggu (21/4/2024) malam WIB.