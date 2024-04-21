Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-23, Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Gagal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |06:38 WIB
Timnas Malaysia U-23, Satu-satunya Wakil Asia Tenggara yang Gagal Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024?
Timnas Malaysia U-23 gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-23 satu-satunya wakil Asia Tenggara yang gagal lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Sekadar diketahui, ada empat wakil Asia Tenggara di Piala Asia U-23 2024, yakni Timnas Indonesia U-23, Timnas Thailand U-23, Timnas Vietnam U-23 dan Timnas Malaysia U-23.

Dari keempat negara itu, Timnas Malaysia U-23 menjadi wakil pertama Asia Tenggara yang rontok di Piala Asia U-23 2024. Skuad asuhan Juan Torres Garrido itu selalu kalah dalam dua laga awal Grup D Piala Asia U-23 2024.

Timnas Malaysia U-23 resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024

(Timnas Malaysia U-23 resmi tersingkir dari Piala Asia U-23 2024)

Berturut-turut, Timnas Malaysia U-23 kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U-23 dan Timnas Vietnam U-23. Hasil ini membuat Luqman Hakim dan kawan-kawan duduk di posisi tiga Grup D Piala Asia U-23 2024 dengan koleksi 0 angka, terpaut enam poin dari Timnas Vietnam U-23 di posisi dua.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Timnas Malaysia U-23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang gagal lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024? Peluang itu sangat besar.

Sebab, tiga wakil Asia Tenggara lain tampil impresif di ajang dua tahunan ini. Timnas Vietnam U-23 sudah dipastikan lolos ke babak delapan besar setelah menyapu bersih dua laga awal Grup D.

Setelah menang 3-1 atas Kuwait U-23, Timnas Vietnam U-23 menghajar Timnas Malaysia U-23 dengan skor 2-0. Selanjutnya di laga pamungkas Grup D, Timnas Vietnam U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 di laga perebutan juara grup.

Lanjut ke Timnas Indonesia U-23. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 saat bersua Timnas Yordania U-23 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024, Minggu (21/4/2024) malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.webp
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/luciano_spalletti_kiri_resmi_diperkenalkan_sebag.jpg
Juventus Resmi Tunjuk Luciano Spalletti sebagai Pelatih Baru, Digaji Rp57,6 Miliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement