Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kagum dengan Gaya Main, Casemiro Sebut Kylian Mbappe Mirip Cristiano Ronaldo

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |02:23 WIB
Kagum dengan Gaya Main, Casemiro Sebut Kylian Mbappe Mirip Cristiano Ronaldo
Casemiro dan Cristiano Ronaldo saat masih bermain di Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Casemiro mengaku kagum dengan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe. Casemiro mengatakan, kemiripan gaya bermain Mbappe mengingatkannya pada sosok Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe hingga saat ini masih menjadi penyerang andalan di PSG. Pemain berusia 25 tahun itu sukses membawa Les Parisiens -julukan PSG- menembus semifinal Liga Champions 2023-2024.

Tak sampai disitu, Mbappe juga saat ini sudah mencetak 32 gol dan enam assist dari 36 pertandingan untuk PSG. Performa impresif yang terus menanjak membuat Mbappe diminati banyak klub, salah satunya Real Madrid.

Bintang Prancis itu kabarnya akan merapat ke Santiago Bernabeu mulai musim depan. Saat ini, kontrak Mbappe di Parc des Princess akan habis pada Juni 2024. Belum ada tanda-tanda sang pemain akan memperpanjang kontraknya.

Casemiro pun mengetahui kabar Mbappe akan merapat ke Real Madrid. Gelandang asal Brasil itu meyakini Mbappe akan bersinar ketika bergabung dengan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Menurut Casemiro, Mbappe mengingatkannya kepada Cristiano Ronaldo, pemain yang pernah membawa Real Madrid meraih empat trofi Liga Champions. Casemiro menuturkan, Ronaldo dan Mbappe sama-sama mempunyai insting mencetak gol yang tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180263/radja_nainggolan_menyoroti_perubahan_nasib_sandy_walsh_sejak_membela_timnas_indonesia-x2CX_large.jpg
Radja Nainggolan Soroti Perubahan Nasib Sandy Walsh sejak Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Sahabat Jadi Lawan! Tim Receveur Siap Hancurkan Thom Haye di Laga Panas Bali United Vs Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement