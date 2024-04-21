Kagum dengan Gaya Main, Casemiro Sebut Kylian Mbappe Mirip Cristiano Ronaldo

Casemiro dan Cristiano Ronaldo saat masih bermain di Real Madrid (Foto: Reuters)

MANCHESTER – Casemiro mengaku kagum dengan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe. Casemiro mengatakan, kemiripan gaya bermain Mbappe mengingatkannya pada sosok Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappe hingga saat ini masih menjadi penyerang andalan di PSG. Pemain berusia 25 tahun itu sukses membawa Les Parisiens -julukan PSG- menembus semifinal Liga Champions 2023-2024.

Tak sampai disitu, Mbappe juga saat ini sudah mencetak 32 gol dan enam assist dari 36 pertandingan untuk PSG. Performa impresif yang terus menanjak membuat Mbappe diminati banyak klub, salah satunya Real Madrid.

Bintang Prancis itu kabarnya akan merapat ke Santiago Bernabeu mulai musim depan. Saat ini, kontrak Mbappe di Parc des Princess akan habis pada Juni 2024. Belum ada tanda-tanda sang pemain akan memperpanjang kontraknya.

Casemiro pun mengetahui kabar Mbappe akan merapat ke Real Madrid. Gelandang asal Brasil itu meyakini Mbappe akan bersinar ketika bergabung dengan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Menurut Casemiro, Mbappe mengingatkannya kepada Cristiano Ronaldo, pemain yang pernah membawa Real Madrid meraih empat trofi Liga Champions. Casemiro menuturkan, Ronaldo dan Mbappe sama-sama mempunyai insting mencetak gol yang tinggi.