Ivar Jenner Bicara Kualitas Justin Hubner Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23

DOHA – Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Yordania U-23 pada matchday terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner berbicara kualitas yang dimiliki Justin Hubner jelang laga tersebut.

Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Yordania U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB. Pertandingan itu akan menjadi peluang emas bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke perempatfinal.

Pasukan Shin Tae-yong sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan itu. Sebab, Timnas Indonesia U-23 saat ini sudah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan, plus menang head to head atas Australia U-23.

Menjelang laga tersebut, Ivar Jenner senang dengan kedatangan Justin Hubner. Meskipun ‘agak’ telat karena baru mendapatkan izin dari klubnya, Ivar mengatakan pemain Cerezo Osaka itu langsung memberikan dampak baik untuk tim. Dia menuturkan, Justin adalah pemain berkualitas tinggi.

“Ya tentu saja dia (Justin Hubner) seorang pemain yang bagus. Dia bisa bermain di midfield dan sebagai center back. Jadi itu sangat bagus bagi kami. Dia punya kaki kiri yang bagus, dua-duanya juga bagus. Jadi bagi kami, dia adalah seorang pemain yang sangat bagus,” tutur Ivar dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (20/4/2024).

Selain mempunyai kualitas permainan kelas atas, Ivar mengungkapkan Justin juga merupakan sosok yang menyenangkan di luar lapangan. Pemain Jong FC Utrecht itu merasa, kehadiran Justin membuat suasana ruang ganti menjadi ceria.