Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bekas Tim Asuhan Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |21:27 WIB
2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bekas Tim Asuhan Shin Tae-yong
Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi juara Grup B (Foto: PSSI)
A
A
A

DUA negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Salah satunya merupakan mantan tim asuhan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda tengah mengoleksi tiga poin dari dua laga di Grup A Piala Asia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Di laga terakhir, Indonesia hanya tinggal bermain seri melawan Timnas Yordania U-23. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Jika lolos, Indonesia akan bertemu wakil dari Grup B. Mengingat Timnas Qatar akan menjadi juara grup, maka berikut ini dua calon lawan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.

2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

2. Timnas Jepang U-23

Timnas Jepang U-23

Timnas Jepang U-23 saat ini mengoleksi enam poin dari dua laga. Mereka mengalahkan Timnas Uni Emirat Arab U-23 dengan skor 2-0 dan Timnas China U-23 1-0 di laga pertama.

Saat ini, The Samurai Blue bertengger di posisi dua. Mereka akan melakoni laga terakhir melawan Timnas Korea Selatan U-23 pada Senin 22 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638475/kiper-timnas-indonesia-emil-audero-moncer-usai-dibekap-cedera-ayc.webp
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Moncer usai Dibekap CederaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/bek_tangguh_persib_bandung_patricio_matricardi.jpg
Matricardi Minta Persib Lupakan Oktober Sempurna, Fokus Jalani Ujian November!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement