2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bekas Tim Asuhan Shin Tae-yong

Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi juara Grup B (Foto: PSSI)

DUA negara calon lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Salah satunya merupakan mantan tim asuhan Shin Tae-yong.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda tengah mengoleksi tiga poin dari dua laga di Grup A Piala Asia U-23.

Di laga terakhir, Indonesia hanya tinggal bermain seri melawan Timnas Yordania U-23. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu 21 April 2024 malam WIB.

Jika lolos, Indonesia akan bertemu wakil dari Grup B. Mengingat Timnas Qatar akan menjadi juara grup, maka berikut ini dua calon lawan Marselino Ferdinan dan kawan-kawan.

2 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempatfinal Piala Asia U-23 2024

2. Timnas Jepang U-23





Timnas Jepang U-23 saat ini mengoleksi enam poin dari dua laga. Mereka mengalahkan Timnas Uni Emirat Arab U-23 dengan skor 2-0 dan Timnas China U-23 1-0 di laga pertama.

Saat ini, The Samurai Blue bertengger di posisi dua. Mereka akan melakoni laga terakhir melawan Timnas Korea Selatan U-23 pada Senin 22 April 2024 pukul 20.00 WIB.