Timnas Yordania U-23 Siap Keluarkan yang Terbaik Lawan Timnas Indonesia U-23

DOHA - Pelatih Timnas Yordania U-23, Abdullah Abu Zema, sedang mendongkrak mental timnya menjelang bersua dengan Timnas Indonesia U-23. Ia mengatakan, The Chivalrous siap mengeluarkan kemampuan terbaik di Piala Asia U-23 2024.

Yordania U-23 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi penentu nasib bagi kedua tim di turnamen itu. Namun demikian, Timnas Indonesia U-23 sejatinya berada di atas kertas mengingat mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempatfinal.

Sedangkan, Yordania U-23 harus memenangkan pertandingan itu lantaran mereka baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan. Abdullah mengakui, Garuda Muda merupakan tim yang kuat.

“Indonesia terorganisir dengan baik dan berkembang dengan baik,” kata Abdullah dilansir dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sabtu (20/4/2024).