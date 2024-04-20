Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia U-23 Bikin Timnas Yordania U-23 Kesulitan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |18:20 WIB
Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia U-23 Bikin Timnas Yordania U-23 Kesulitan
Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia U-23 menang atas Timnas Yordania U-23 (Foto: PSSI)
DOHA - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, optimistis timnya bisa merepotkan Timnas Yordania U-23. Ia mengatakan sudah mengevaluasi kekurangan dari laga sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Yordania U-23 di partai terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan tersebut untuk lolos ke perempatfinal. Musabab, Timnas Indonesia U-23 kini berada di posisi kedua dan unggul head to head andai Timnas Australia U-23 menang dari Timnas Qatar U-23.

Meski demikian, tiga poin tentunya merupakan target utama bagi Rizky Ridho dan kolega. Shin mengatakan sudah menganalisis kekuatan dan pola permainan The Chivalrous menjelang laga mendatang.

“Saya akan melihat lebih dekat (pertandingan Yordania sejauh ini) dan saya akan bersiap (sesuai) untuk pertandingan ini,” kata Shin dikutip dari situs resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sabtu (20/4/2024).

Di lain sisi, pria asal Korea Selatan itu juga mengatakan sudah memperbaiki kekurangan Timnas Indonesia U-23 usai penampilan di laga terakhir. Ia optimistis Garuda Muda bisa tampil lebih baik untuk merepotkan Yordania U-23.

Halaman:
1 2
      
