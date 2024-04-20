Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23: Ivar Jenner Sebut Persiapan Sudah Bagus

DOHA – Gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner, menyebut persiapan sudah bagus jelang laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024 kontra Timnas Yordania U-23. Ia juga tidak sabar untuk turun.

Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Yordania U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB. Pertandingan itu akan menjadi peluang emas bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke perempatfinal.

Pasukan Shin Tae-yong sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan itu. Sebab, Timnas Indonesia U-23 saat ini sudah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan, plus menang head to head atas Timnas Australia U-23.

Yordania U-23 dan Australia U-23 hanya berhasil mendapatkan satu poin dari dua pertandingan. Kedua tim itu harus mengamankan tiga poin untuk membuka peluang lolos ke babak delapan besar Piala Asia U-23 2024.

Menjelang berhadapan dengan Yordania U-23, Ivar mengatakan timnya sedang melakukan pemulihan serta berlatih. Menurutnya, persiapan Timnas Indonesia U-23 sudah bagus untuk pertandingan melawan The Chivalrous.

“Ya, beberapa teman-teman yang bermain semalam 90 menit (melawan Australia U-23), mereka tinggal di dalam untuk recovery. Saya pikir di kolam berenang. Jadi itu bagus bagi mereka. Saya kemarin di-suspend,” kata Ivar dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (20/4/2024).