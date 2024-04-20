Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23: Ivar Jenner Sebut Persiapan Sudah Bagus

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |17:49 WIB
Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23: Ivar Jenner Sebut Persiapan Sudah Bagus
Ivar Jenner sudah siap turun di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 (Foto: Instagram/@ivarjnr)
DOHA – Gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner, menyebut persiapan sudah bagus jelang laga terakhir Grup A Piala Asia U-23 2024 kontra Timnas Yordania U-23. Ia juga tidak sabar untuk turun.

Timnas Indonesia U-23 akan bersua dengan Yordania U-23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 WIB. Pertandingan itu akan menjadi peluang emas bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke perempatfinal.

Timnas Yordania U-23

Pasukan Shin Tae-yong sejatinya hanya membutuhkan hasil imbang dalam pertandingan itu. Sebab, Timnas Indonesia U-23 saat ini sudah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan, plus menang head to head atas Timnas Australia U-23.

Yordania U-23 dan Australia U-23 hanya berhasil mendapatkan satu poin dari dua pertandingan. Kedua tim itu harus mengamankan tiga poin untuk membuka peluang lolos ke babak delapan besar Piala Asia U-23 2024.

Menjelang berhadapan dengan Yordania U-23, Ivar mengatakan timnya sedang melakukan pemulihan serta berlatih. Menurutnya, persiapan Timnas Indonesia U-23 sudah bagus untuk pertandingan melawan The Chivalrous.

“Ya, beberapa teman-teman yang bermain semalam 90 menit (melawan Australia U-23), mereka tinggal di dalam untuk recovery. Saya pikir di kolam berenang. Jadi itu bagus bagi mereka. Saya kemarin di-suspend,” kata Ivar dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (20/4/2024).

