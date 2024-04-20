Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Australia Marah dan Kecewa Berat Usai Kalah Memalukan dari Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |16:08 WIB
Masyarakat Australia Marah dan Kecewa Berat Usai Kalah Memalukan dari Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Timnas Australia U-23 kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: AFC)
A
A
A

MASYARAKAT Australia marah dan kecewa berat usai kalah memalukan dari Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Betapa tidak, kekalahan itu cukup mencoreng wajah.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australua U-23 itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 18 April 2024 malam WIB. Garuda Muda menang dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 (Foto: PSSI)

Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Komang Teguh (45’). Hasil positif itu membuahkan tiga poin bagi Timnas Indonesia U-23 pada matchday dua Grup A Piala Asia U-23 2024.

Di kubu Australia, kekalahan itu membuat mereka terjerembab di posisi tiga klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan nilai satu. Poin itu didapat dari hasil imbang 1-1 melawan Timnas Yordania U-23 di laga pertama.

Tak heran bila masyarakat Australia marah dan kecewa berat dengan penampilan anak asuh Tony Vidmar. Apalagi, Olyroos sejatinya mendapat beberapa peluang emas untuk mencetak gol!

“Vidmar harus dipecat. Hasil ini (kekalahan) tidak bisa diterima,” tulis akun @JaviLopexxxx.

Halaman:
1 2
      
