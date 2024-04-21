Paul Munster Tetap Lempar Pujian kepada Pemain Muda Persebaya Surabaya, meski Kalah 1-3 dari Persib Bandung

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, tetap lempar pujian kepada para pemain mudanya, meski kalah dari Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Menurutnya, para pemain mudanya telah tampil bagus dalam laga itu.

Ya, Persebaya Surabaya harus kembali menelan kekalahan 3-1 saat melawan Persib Bandung pada Sabtu 20 April 2024 sore WIB. Persib Bandung langsung unggul 1-0 di akhir babak pertama melalui tendangan David Da Silva, memanfaatkan umpan Ciro Alves.

Usai laga, Paul Munster memuji beberapa pemain mudanya, yang bermain bagus. Memang, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- memainkan beberapa pemain mudanya, seperti Alfan Suaib, Michael Tata, hingga Toni Firmansyah. Namun, para pemain muda yang dimasukkan di babak kedua belum mampu menyelematkan Persebaya dari kekalahan.

"Sebelum memulai pertandingan, kita mengubah taktik, banyak pemain absen, namun pemain lain telah melakukan pekerjaan dengan baik. Secara keseluruhan, anak asuhnya tidak jauh berbeda selama pertandingan 11 lawan 11 kita bisa mengatasi," ujar Paul Munster, sesuai pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Meski demikian, sorotan masih disematkan Munster ke anak asuhnya yang kebobolan dari kesalahan-kesalahan sendiri. Bahkan, gol ketiga Maung Bandung, yang dicetak David da Silva menit 87, seharusnya tidak terjadi. Hal ini yang benar-benar disesalinya.

"Gol ketiga kami membuat kesalahan, dan itu yang sering terjadi di sepakbola," lanjutnya.