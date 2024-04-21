Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Tetap Lempar Pujian kepada Pemain Muda Persebaya Surabaya, meski Kalah 1-3 dari Persib Bandung

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |09:47 WIB
Paul Munster Tetap Lempar Pujian kepada Pemain Muda Persebaya Surabaya, meski Kalah 1-3 dari Persib Bandung
Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Paul Munster, tetap lempar pujian kepada para pemain mudanya, meski kalah dari Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Menurutnya, para pemain mudanya telah tampil bagus dalam laga itu.

Ya, Persebaya Surabaya harus kembali menelan kekalahan 3-1 saat melawan Persib Bandung pada Sabtu 20 April 2024 sore WIB. Persib Bandung langsung unggul 1-0 di akhir babak pertama melalui tendangan David Da Silva, memanfaatkan umpan Ciro Alves.

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Usai laga, Paul Munster memuji beberapa pemain mudanya, yang bermain bagus. Memang, Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- memainkan beberapa pemain mudanya, seperti Alfan Suaib, Michael Tata, hingga Toni Firmansyah. Namun, para pemain muda yang dimasukkan di babak kedua belum mampu menyelematkan Persebaya dari kekalahan.

"Sebelum memulai pertandingan, kita mengubah taktik, banyak pemain absen, namun pemain lain telah melakukan pekerjaan dengan baik. Secara keseluruhan, anak asuhnya tidak jauh berbeda selama pertandingan 11 lawan 11 kita bisa mengatasi," ujar Paul Munster, sesuai pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Meski demikian, sorotan masih disematkan Munster ke anak asuhnya yang kebobolan dari kesalahan-kesalahan sendiri. Bahkan, gol ketiga Maung Bandung, yang dicetak David da Silva menit 87, seharusnya tidak terjadi. Hal ini yang benar-benar disesalinya.

"Gol ketiga kami membuat kesalahan, dan itu yang sering terjadi di sepakbola," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.jpg
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/inter_milan.jpg
Inter Milan Dapat Suntikan Amunisi jelang Sowan ke Markas Hellas Verona
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement