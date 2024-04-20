Advertisement
Dukung Garuda Skuad Melawan Yordania di pertandingan AFC U23 Asian Cup, Tonton di RCTI+

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |19:17 WIB
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Yordania U-23 di RCTI+ (Foto: RCTI+)
TIMNAS U-23 Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen dengan tiga poin hasil dari satu kemenangan melawan Australia dan satu kekalahan melawan Qatar. Timnas U23 Indonesia kini menuju partai ketiga Grup A Piala Asia U23 2024 melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Indonesia butuh hasil seri untuk dapat lanjut ke babak selanjutnya, sementara itu Yordania wajib menang melawan Indonesia untuk mengamankan tiket ke babak perempatfinal. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengantisipasi pertandingan melawan Yordania yang dipastikan akan mengerahkan segala upaya untuk dapat memenangkan pertandingan.

 Timnas Indonesia U-23

Dukung Timnas Indonesia pada pertandingan AFC Asian Cup Qatar 2024 melawan Yordania pada hari Minggu, 21 April 2024 mulai pukul 22.00 WIB di RCTI+. Dapatkan update tentang AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 hanya di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua pertandingan ini dapat di tonton di live streaming di RCTI+ .

Aplikasi RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. RCTI+ menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton, di RCTI+ ada fitur berita yang update setiap waktu, fitur musik hingga fitur untuk mendengarkan podcast, ada juga fitur HOT+ yang mewujudkan mimpi menjadi konten kreator. RCTI+ Satu Aplikasi Semua Hiburan.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Telusuri berita bola lainnya
