TIMNAS U-23 Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen dengan tiga poin hasil dari satu kemenangan melawan Australia dan satu kekalahan melawan Qatar. Timnas U23 Indonesia kini menuju partai ketiga Grup A Piala Asia U23 2024 melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Indonesia butuh hasil seri untuk dapat lanjut ke babak selanjutnya, sementara itu Yordania wajib menang melawan Indonesia untuk mengamankan tiket ke babak perempatfinal. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengantisipasi pertandingan melawan Yordania yang dipastikan akan mengerahkan segala upaya untuk dapat memenangkan pertandingan.

(Wikanto Arungbudoyo)