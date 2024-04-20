Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Justin Hubner yang Rela Terbang Jauh dari Jepang Langsung ke Stadion Qatar demi Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:28 WIB
Kisah Haru Justin Hubner yang Rela Terbang Jauh dari Jepang Langsung ke Stadion Qatar demi Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Justin Hubner harus langsung ke stadion dari bandara setibanya di Qatar demi membela Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

KISAH haru Justin Hubner yang rela terbang jauh dari Jepang langsung ke Stadion Qatar demi bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik untuk diulas. Itu menunjukkan komitmen kuatnya.

Hubner awalnya sempat tidak akan dilepas klub Cerezo Osaka. Namun, kontestan Liga Jepang itu akhirnya mengalah dan mengizinkan sang pemain bergabung selepas 17 April 2024.

Justin Hubner langsung menuju stadion dari bandara (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Jelang keberangkatan, Hubner bahkan tampil 90 menit melawan Grulla Morioka di ajang Piala Liga Jepang 2024. Pemain berusia 20 tahun itu langsung terbang dari Osaka ke Doha, Qatar, untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U-23.

Rencananya, Hubner akan tiba di Qatar pada Kamis 18 April 2024 pagi waktu setempat. Ternyata, ia baru bisa sampai di negara tersebut hanya beberapa jam sebelum kick-off laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23, pukul 20.00 WIB.

Hal itu dikarenakan Hubner harus transit dahulu di Filipina untuk mengambil penerbangan langsung menuju Doha. Alhasil, waktu dan jarak tempuhnya dari Osaka ke Doha menjadi lebih panjang.

Berdasarkan gambar yang beredar di media sosial, Hubner bahkan langsung menggeret kopernya dari bandara ke stadion! Begitu mendarat, pemain pinjaman Wolverhampton Wanderers tersebut dijemput dan diantar ke Stadion Abdullah bin Khalifa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638155/pisah-dengan-timnas-indonesia-patrick-kluivert-masuk-radar-transfer-ajax-iyg.webp
Pisah dengan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Masuk Radar Transfer Ajax
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jadwal Lengkap 9 Wakil Indonesia di 16 Besar Hylo Open 2025: Merah Putih Masih Full Team
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement