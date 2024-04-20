Kisah Haru Justin Hubner yang Rela Terbang Jauh dari Jepang Langsung ke Stadion Qatar demi Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Justin Hubner harus langsung ke stadion dari bandara setibanya di Qatar demi membela Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@justinhubner5)

KISAH haru Justin Hubner yang rela terbang jauh dari Jepang langsung ke Stadion Qatar demi bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 menarik untuk diulas. Itu menunjukkan komitmen kuatnya.

Hubner awalnya sempat tidak akan dilepas klub Cerezo Osaka. Namun, kontestan Liga Jepang itu akhirnya mengalah dan mengizinkan sang pemain bergabung selepas 17 April 2024.

Jelang keberangkatan, Hubner bahkan tampil 90 menit melawan Grulla Morioka di ajang Piala Liga Jepang 2024. Pemain berusia 20 tahun itu langsung terbang dari Osaka ke Doha, Qatar, untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U-23.

Rencananya, Hubner akan tiba di Qatar pada Kamis 18 April 2024 pagi waktu setempat. Ternyata, ia baru bisa sampai di negara tersebut hanya beberapa jam sebelum kick-off laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23, pukul 20.00 WIB.

Hal itu dikarenakan Hubner harus transit dahulu di Filipina untuk mengambil penerbangan langsung menuju Doha. Alhasil, waktu dan jarak tempuhnya dari Osaka ke Doha menjadi lebih panjang.

Berdasarkan gambar yang beredar di media sosial, Hubner bahkan langsung menggeret kopernya dari bandara ke stadion! Begitu mendarat, pemain pinjaman Wolverhampton Wanderers tersebut dijemput dan diantar ke Stadion Abdullah bin Khalifa.