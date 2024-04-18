Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Nathan Tjoe-A-On Main, Justin Hubner di Bangku Cadangan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:05 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Nathan Tjoe-A-On Main, Justin Hubner di Bangku Cadangan
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 telah resmi dirilis. Nathan Tjoe-A-On akan ambil bagian berduet dengan Marselino Ferdinan di lini tengah.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia U-23 pada matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim akan saling bentrok di Stadion Abdullah bin Khaliffa pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mencari kemenangan perdana di ajang kali ini. Timnas Australia U-23 meraih hasil kurang memuaskan usai hanya bermain imbang 0-0 atas Yordania U-23.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 meraih hasil negatif pada laga perdana mereka di fase grup Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda kalah 0-2 dari tim tuan rumah, Qatar U-23.

Kembali ke laga kontra Australia U-23 yang sesaat lagi digelar, Shin Tae-yong kembali mempercayai Ernando Ari di bawah mistar gawang. Ernando akan dikawal tiga bek sejajar yakni Komang Teguh, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari.

Pratama Arhan akan mengisi pos di wing back kiri. Sementara Fajar Fathur Rahman akan berada bertugas sebagai wing back kanan. Mereka akan membantu tugas duet di lini sentral yakni Marselino Ferdinan dan Nathan-Tjoe-A-On.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.jpg
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/02/Gianluigi_Buffon_by_IG_gianluigibuffon.jpeg
Gianluigi Buffon Restui Luciano Spalletti Jadi Pelatih Baru Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement