Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Nathan Tjoe-A-On Main, Justin Hubner di Bangku Cadangan

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 telah resmi dirilis. Nathan Tjoe-A-On akan ambil bagian berduet dengan Marselino Ferdinan di lini tengah.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Australia U-23 pada matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim akan saling bentrok di Stadion Abdullah bin Khaliffa pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mencari kemenangan perdana di ajang kali ini. Timnas Australia U-23 meraih hasil kurang memuaskan usai hanya bermain imbang 0-0 atas Yordania U-23.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 meraih hasil negatif pada laga perdana mereka di fase grup Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda kalah 0-2 dari tim tuan rumah, Qatar U-23.

Kembali ke laga kontra Australia U-23 yang sesaat lagi digelar, Shin Tae-yong kembali mempercayai Ernando Ari di bawah mistar gawang. Ernando akan dikawal tiga bek sejajar yakni Komang Teguh, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari.

Pratama Arhan akan mengisi pos di wing back kiri. Sementara Fajar Fathur Rahman akan berada bertugas sebagai wing back kanan. Mereka akan membantu tugas duet di lini sentral yakni Marselino Ferdinan dan Nathan-Tjoe-A-On.