HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ilham Rio Fahmi Berharap Permainan Apik saat Kalahkan Australia U-23 Berlanjut di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:28 WIB
Ilham Rio Fahmi Berharap Permainan Apik saat Kalahkan Australia U-23 Berlanjut di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23
Pemain Timnas Indonesia U-23, Ilham Rio Fahmi. (Foto: Media Persija)
A
A
A

DOHA – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Ilham Rio Fahmi senang bukan main usai Garuda Muda menang 1-0 atas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Ia pun berharap momentum itu bisa terus berlanjut saat Timnas Indonesia U-23 melawan Yordania U-23 di laga penentu Grup A nanti.

Sebagai informasi, skuad Garuda Muda dijadwalkan bentrok kontra Yordania U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu (20/4/2024) malam WIB. Bisa dibilang, ini menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan. Namun, Skuad Garuda Muda memiliki modal yang bagus.

Pasalnya, tim polesan Shin Tae-yong itu secara mengejutkan berhasil tumbangkan Australia U-23 dengan skor tipis 1-0 di matchday kedua. Sedangkan Yordania U-23 harus menelan kekalahan 1-2 dari tuan rumah Qatar U-23 yang sudah dipastikan lolos ke perempat final.

Rio Fahmi sangat bersyukur Timnas Indonesia U-23 bisa meraih kemenangan di laga penting tersebut. Pemain kelahiran Banjarnegara ini mengungkapkan hasil manis itu tak luput dari kerja keras para pemain Skuad Garuda Muda.

Ilham Rio Fahmi

“Alhamdulillah kami bisa menang melawan Australia. Semua sudah bekerja keras, dan sangat bersyukur apa yang kami rencanakan bisa berbuah hasil positif,” ujar Rio Fahmi, dilansir dari situs resmi Persija, Sabtu (17/4/2024).

Lebih lanjut, Rio Fahmi berharap Timnas Indonesia U-23 bisa menjaga momentum positif itu di laga kontra Yordania U-23. Pasalnya, Skuad Garuda Muda wajib mencuri poin di laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
