Wasil Asal Kuwait Ini Bakal Pimpin Laga Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23, Rizky Ridho Cs Full Senyum

DOHA – Wasit asal Kuwait, Ammar Ashkanani dipercaya untuk memimpin laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Yordania U-23 di matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024. Kabar baiknya, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-23, termasuk Rizky Ridho, memiliki kenangan manis kala Ammar Ashkanani menjadi wasit pertandingan Garuda Muda.

Sebagai informasi, Ammar Ashkanani merupakan wasit keempat saat Timnas Indonesia U-22 merebut medali emas SEA Games 2023. Ia berada di pinggir lapangan dalam laga final melawan Thailand U-22 di Kamboja tesebut.

Tentu karena menjadi wasit keempat, Ammar Ashkanani bukanlah pihak yang memimpin momen Timnas Indonesia U-22 menang 5-2 hingga merebut medali emas SEA Games tersebut. Hanya saja, Ammar Ashkanani berperan penting ketika terjadi keributan di pinggir lapangan.

Berkat saksi dari Ammar Ashkanani, banyak pemain dan ofisial Thailand U-22 yang terkena hukuman karena memulai terjadinya keributan di pinggir lapangan final SEA Games 2023 tersebut. Namun, Indonesia pun juga ada yang terkena hukuman, sebut saja seperti Komang Teguh, Titan Agung, hingga Muhammad Taufany.

Gara-gara hukuman itu, Komang Teguh dan dua pemain lainnya terkena hukuman larangan bermain serta dikenai denda. Kini, hukuman itu sudah dijalani dan Komang Teguh bahkan membela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Qatar tersebut.

Ammar Ashkanani jelas menjadi wasit yang spesial untuk para pemain Garuda Muda yang sukses merebut medali emas SEA Games 2023. Menariknya, Ammar Ashakanani pun akan menjalani laga spesial di pertandingan Timnas Indonesia U-23 vs Yordania U-23.