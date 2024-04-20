Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terbang ke Qatar, Ketum PSSI Erick Thohir Bakal Wawancara dengan 3 Calon Direktur Teknik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |09:07 WIB
JAKARTA PSSI kian gencar mencari sosok yang tepat untuk mengisi kursi Direktur Teknik (Dirtek) yang saat ini masih dipercayakan kepada Indra Sajfri. Kabar terbaru, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir akan terbang ke Doha, Qatar untuk bertemu dan mewawancarai tiga calon yang berpotensi mengisi posisi Dirtek tersebut.

Seperti diketahui, PSSI saat ini memang tengah mencari sosok Dirtek baru. Untuk sekarang, jabatan tersebut masih diemban oleh Indra Sjafri yang juga merupakan pelatih Timnas Indonesia U-20.

Nah, tampaknya sosok calon Dirtek PSSI akan mulai terungkap. Erick menyampaikan dirinya akan bertemu dengan tiga calon dan akan melakukan wawancara di Qatar pada pada Minggu (21/4/2024) besok.

Menurutnya, Qatar menjadi lokasi yang tepat karena para calonnya ada yang berasa dari Eropa. Ditambah lagi, Timnas Indonesia U-23 juga akan menjalani laga pamungkas kontra Yordania U-23 di hari itu sehingga calon Dirtek bisa sekalian menyaksikan bagaimana performa Marselino Ferdinan cs.

Ketum PSSI, Erick Thohir

“Salah satu nanti tanggal 21 April pagi saya akan wawancara beberapa Dirtek di Doha, Qatar,” tutur Erick kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (19/4/2024) kemarin.

“Ada tiga orang. Kebetulan ada yang dari Eropa, jadi lebih dekat (bertemu) di sana (Qatar), kalau ke sini (Indonesia) jauh,” sambuungnya kemudian.

