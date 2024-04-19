Zinedine Zidane Resmi Jadi Pelatih Bayern Munich?

SETELAH menganggur sejak 2021, Zinedine Zidane kabarnya kembali bekerja sebagai pelatih klub profesional. Menurut laporan Goal International, pelatih asal Prancis itu akan menangani Bayern Munich per musim 2024-2025.

Zinedine Zidane akan menggantikan posisi Thomas Tuchel yang meninggalkan jabatan pelatih Die Roten -julukan Bayern Munich- per akhir musim ini. Jika benar terealisasi, sanggupkah Zinedine Zidane membawa Bayern Munich mendominasi Liga Champions layaknya yang dilakukannya bersama Real Madrid pada 2016-2018?

(Zinedine Zidane calon kuat pelatih Bayern Munich musim depan)

“Zidane “selangkah lagi” menjadi bos baru Bayern,” tulis laporan Goal Internasional, Jumat (19/4/2024).

Zidane kabarnya sudah mengadakan diskusi internal dengan manajemen Bayern Munich. Meski begitu, belum ada dokumen resmi yang ditandatangani eks gelandang Timnas Prancis tersebut.

“Belum ada dokumen yang ditandatangani, namun kesepakatan diyakini akan segera tercapai dan diskusi telah diadakan mengenai kemungkinan target transfer, dengan Zidane dikatakan telah membicarakan perlunya penguatan pertahanan,” tulis laporan tersebut.