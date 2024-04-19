Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zinedine Zidane Resmi Jadi Pelatih Bayern Munich?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |23:54 WIB
Zinedine Zidane Resmi Jadi Pelatih Bayern Munich?
Zinedine Zidane resmi jadi pelatih Bayern Munich? (Foto: REUTERS)
A
A
A

SETELAH menganggur sejak 2021, Zinedine Zidane kabarnya kembali bekerja sebagai pelatih klub profesional. Menurut laporan Goal International, pelatih asal Prancis itu akan menangani Bayern Munich per musim 2024-2025.

Zinedine Zidane akan menggantikan posisi Thomas Tuchel yang meninggalkan jabatan pelatih Die Roten -julukan Bayern Munich- per akhir musim ini. Jika benar terealisasi, sanggupkah Zinedine Zidane membawa Bayern Munich mendominasi Liga Champions layaknya yang dilakukannya bersama Real Madrid pada 2016-2018?

Zinedine Zidane calon kuat pelatih Bayern Munich musim depan

(Zinedine Zidane calon kuat pelatih Bayern Munich musim depan)

“Zidane “selangkah lagi” menjadi bos baru Bayern,” tulis laporan Goal Internasional, Jumat (19/4/2024).

Zidane kabarnya sudah mengadakan diskusi internal dengan manajemen Bayern Munich. Meski begitu, belum ada dokumen resmi yang ditandatangani eks gelandang Timnas Prancis tersebut.

“Belum ada dokumen yang ditandatangani, namun kesepakatan diyakini akan segera tercapai dan diskusi telah diadakan mengenai kemungkinan target transfer, dengan Zidane dikatakan telah membicarakan perlunya penguatan pertahanan,” tulis laporan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/51/1638159/hasil-pertemuan-noc-indonesia-di-markas-ioc-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-okto-mereka-memahami-kita-ltq.jpg
Hasil Pertemuan NOC Indonesia di Markas IOC Buntut Penolakan Visa Atlet Israel, Okto: Mereka Memahami Kita
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Thailand: Kemenpora Beberkan Hasil Review 35 Cabor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement