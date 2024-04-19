Media Vietnam Puji Kematangan Permainan Timnas Indonesia U-23 saat Hempaskan Timnas Australia U-23

MEDIA Vietnam, Soha VN, menyanjung keberhasilan Timnas Indonesia U-23 yang berhasil menyikat Timnas Australia U-23 1-0 di Piala Asia U-23 2024. Mereka menyebut Garuda Muda bermain matang dalam pertandingan tersebut.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengandaskan Australia U-23 1-0 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Khlaifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Kemenangan itu terasa manis bagi Timnas Indonesia U-23. Musabab, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Olyroos setelah kalah dalam tiga pertemuan sebelumnya.

Padahal, pasukan Shin Tae-yong digempur habis-habisan dalam pertandingan tersebut. Namun demikian, mereka berhasil mempertahankan gawang dengan baik, bahkan sukses menghalau penalti yang didapat Australia.

Soha VN menyanjung pola bertahan dari Ernando Ari dan kawan-kawan. Menurut mereka, Timnas Indonesia U-23 berhasil menunjukkan kematangan dalam strategi bertahan yang diterapkannya.

“Pada laga bertahan hari ini, Indonesia U-23 bermain lebih matang dan waspada agar efektif secara profesional dan tidak melakukan kesalahan konyol,” tulis Soha VN dalam salah satu artikelnya, dikutip pada Jumat (19/4/2024).