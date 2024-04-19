Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Kematangan Permainan Timnas Indonesia U-23 saat Hempaskan Timnas Australia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:03 WIB
Media Vietnam Puji Kematangan Permainan Timnas Indonesia U-23 saat Hempaskan Timnas Australia U-23
Media Vietnam memuji permainan Timnas Indonesia U-23 matang (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, menyanjung keberhasilan Timnas Indonesia U-23 yang berhasil menyikat Timnas Australia U-23 1-0 di Piala Asia U-23 2024. Mereka menyebut Garuda Muda bermain matang dalam pertandingan tersebut.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengandaskan Australia U-23 1-0 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Khlaifa Stadium, Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024 malam WIB.

Ernando Ari Sutaryadi menepis tendangan penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 (Foto: AFC)

Kemenangan itu terasa manis bagi Timnas Indonesia U-23. Musabab, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Olyroos setelah kalah dalam tiga pertemuan sebelumnya.

Padahal, pasukan Shin Tae-yong digempur habis-habisan dalam pertandingan tersebut. Namun demikian, mereka berhasil mempertahankan gawang dengan baik, bahkan sukses menghalau penalti yang didapat Australia.

Soha VN menyanjung pola bertahan dari Ernando Ari dan kawan-kawan. Menurut mereka, Timnas Indonesia U-23 berhasil menunjukkan kematangan dalam strategi bertahan yang diterapkannya.

“Pada laga bertahan hari ini, Indonesia U-23 bermain lebih matang dan waspada agar efektif secara profesional dan tidak melakukan kesalahan konyol,” tulis Soha VN dalam salah satu artikelnya, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.jpg
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/07/14/atep_1.jpg
Legenda Persib Sebut Satu Sosok yang Pantas Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement