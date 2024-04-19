Erick Thohir Ingin Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Australia Jadi Modal Lawan Yordania U-23

Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia U-23 menjaga momentum saat melawan Yordania (Foto: PSSI)

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-223 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi hasil tersebut dan menilai kemenangan ini menjadi modal bagus untuk melawan Timnas Yordania U-23 di partai terakhir.

Timnas Indonesia U-23 menang tipis 1-0 atas Australia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis19 April 2024 malam WIB. Ada pun satu gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Komang Teguh di menit ke-45 usai memanfaatkan umpan matang Nathan Tjoe-A-On.

Erick memberikan apresiasi setinggi langit atas perjuangan para pemain Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, Garuda Muda mampu menunjukkan mentalitasnya dari kekalahan kontroversial kontra Qatar U-23.

“Luar biasa. Para pemain benar-benar tunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya,” kata Erick, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (19/4/2024).

“Saya apresiasi dan bangga atas permainan yang tak hanya mampu bangkit seusai kalah di laga pertama, namun mereka malah tampil penuh semangat. Itu yang kita semua mau. Yang Indonesia mau,” sambung Menteri BUMN itu.

Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia U-23 menjaga asa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Anak asuh Shin Tae-yong saat ini duduk di posisi dua dengan mengoleksi tiga poin.