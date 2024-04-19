Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ingin Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Australia Jadi Modal Lawan Yordania U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:33 WIB
Erick Thohir Ingin Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Australia Jadi Modal Lawan Yordania U-23
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia U-23 menjaga momentum saat melawan Yordania (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-223 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi hasil tersebut dan menilai kemenangan ini menjadi modal bagus untuk melawan Timnas Yordania U-23 di partai terakhir.

Timnas Indonesia U-23 menang tipis 1-0 atas Australia U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis19 April 2024 malam WIB. Ada pun satu gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Komang Teguh di menit ke-45 usai memanfaatkan umpan matang Nathan Tjoe-A-On.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 (Foto: PSSI)

Erick memberikan apresiasi setinggi langit atas perjuangan para pemain Timnas Indonesia U-23. Pasalnya, Garuda Muda mampu menunjukkan mentalitasnya dari kekalahan kontroversial kontra Qatar U-23.

“Luar biasa. Para pemain benar-benar tunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya,” kata Erick, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (19/4/2024).

“Saya apresiasi dan bangga atas permainan yang tak hanya mampu bangkit seusai kalah di laga pertama, namun mereka malah tampil penuh semangat. Itu yang kita semua mau. Yang Indonesia mau,” sambung Menteri BUMN itu.

Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia U-23 menjaga asa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Anak asuh Shin Tae-yong saat ini duduk di posisi dua dengan mengoleksi tiga poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637973/megawati-hangestri-minta-maaf-usai-putus-kontrak-dengan-klub-turki-manisa-bbsk-eii.webp
Megawati Hangestri Minta Maaf usai Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/moreno_soeprapto.jpg
SK KONI Resmi Terbit! IMI Era Moreno Soeprapto Tancap Gas Bangun Olahraga Otomotif Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement